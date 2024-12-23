КНДР зазнала значних втрат у війні проти України – Зеленський

Північна Корея втратила понад 3 тисячі військових, убитими та пораненими, під час участі у бойових діях проти України. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача в понеділок, 23 грудня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив оновлену інформацію про ситуацію на фронті, зокрема щодо ходу Курської операції.

📢 «Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб», – написав Зеленський у Telegram.

Володимир Зеленський наголосив на небезпеці поглиблення співпраці між росією та КНДР для регіональної та глобальної стабільності. Світ повинен, на його думку, зрозуміти усі наслідки такої співпраці між москвою та Пхеньяном.

📢 «Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технологій з росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вища, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя», – підкреслив глава держави.

Зеленський також застеріг, що ризики дестабілізації в районі Корейського півострова зростають пропорційно до посилення співпраці між москвою та КНДР.

Напередодні уряд Південної Кореї повідомив, що під час бойових дій на Курщині загинули щонайменше 100 північнокорейських військових. Ще близько 1000 бойових одиниць живої сили КНДР отримали поранення. У Пентагоні також підтвердили, що втрати північнокорейських військових на росії вже йдуть на сотні.