Італія планує направити до Мілана ще 500 військових після заворушень

Італійський уряд готує посилення військової присутності в Мілані після сутичок із поліцією, погромів і пограбувань магазинів. До міста планують додатково направити 500 військовослужбовців у межах операції «Безпечні вулиці» — Strade Sicure.

Про це 19 жовтня повідомив віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні. За інформацією Reuters, розгортання військових має увійти до пакета безпекових заходів, який уряд планує розглянути у вівторок, 20 жовтня.

Підготовку рішень обговорили на нараді в палаці Кіджі в Римі. У ній взяли участь прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, віцепрем’єри Маттео Сальвіні й Антоніо Таяні, міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі, міністр оборони Гвідо Крозетто, а також керівники правоохоронних органів і спецслужб.

Що відомо про наслідки заворушень

Упродовж вихідних у Мілані відбулися сутички, під час яких люди із закритими обличчями кидали предмети в правоохоронців, пошкоджували майно та грабували магазини.

За даними поліцейських джерел, які наводить італійське видання La Nazione, після недільних заворушень до поліції доправили 271 особу, 32 з них затримали. Також повідомлялося про 14 поранених правоохоронців.

У матеріалах прокуратури щодо частини затриманих ішлося про дії, які вирізнялися “рідкісною жорстокістю“, та про “значний кримінальний потенціал“. Ці оцінки стосуються підозрюваних у насильстві й погромах, щодо яких прокурори просили застосувати запобіжні заходи, повідомляє Radio Lombardia.

Побоюючись нових заворушень, у понеділок частина магазинів у центрі Мілана зачинилася раніше. У торговельному кварталі на вулиці Монтенаполеоне продавці прибирали товари з вітрин, а деякі заклади закривали вікна захисними щитами.

Які повноваження поліції пропонують розширити

Серед заходів, які обговорюють перед засіданням уряду, — посилення правил проведення демонстрацій та розширення застосування превентивного затримання на строк до 24 годин.

Також розглядають можливість затримувати підозрюваних протягом 48 годин після правопорушення, зокрема за погроми під час демонстрацій. Йдеться про часовий проміжок для здійснення затримання після події, а не про тривалість утримання людини. Про підготовку таких положень повідомляє LaPresse. Остаточний зміст декрету залежатиме від рішення уряду.

«Відповідь держави буде рішучою», — так ANSA передає позицію за підсумками урядової наради.

Посилення безпеки в Мілані відбувається на тлі протестів в інших європейських країнах. Зокрема, у Франції демонстрації також супроводжувалися насильством, погромами та пограбуваннями.