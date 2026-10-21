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рф атакувала критичну інфраструктуру Дніпра

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала критичну інфраструктуру Дніпра
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 21.10.2026

У середу, 21 жовтня, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. На момент повідомлення загроза для міста зберігалася.

📢 «До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях», – закликав Ганжа.

Згодом очільник області повідомив, що через російську атаку без електропостачання залишилися понад 30 тисяч мешканців Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація. Строків відновлення електропостачання в ОВА не назвали.

Нагадаємо

У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами «Іскандер-К» та 186 безпілотниками різних типів, зокрема 88 реактивними. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 150 безпілотників, серед яких — 63 реактивні.

👉 Також стало відомо, що загалом від початку цієї доби відбулося 229 бойових зіткнень. Українські військові ліквідували на Покровському напрямку 64 окупантів, ще 19 поранили.

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