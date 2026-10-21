В Одесі закидали камінням будівлю ТЦК: поліція затримала двох людей

У Пересипському районі Одеси група людей кидала каміння у двір та будівлю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Двох учасників затримали, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це 21 жовтня повідомила поліція Одещини.

За попередніми даними правоохоронців, перед цим до районного ТЦК доставили військовозобов’язаного чоловіка. Як стверджує поліція, він перебував «у розшуку» за уникнення мобілізації.

📢 «На його підтримку до воріт районного територіального центру комплектування прибула група людей, які почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК. Двох найактивніших учасників події затримано у процесуальному порядку», – йдеться в повідомленні.

Поліція розслідує хуліганство

Затриманих доставили до відділу поліції. Подію кваліфікували за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень у повідомленні поліції немає.

Окремий інцидент стався у вересні в Роздільнянській громаді на Одещині. За версією правоохоронців, знайомі чоловіка, якого перевіряли під час спільних заходів поліції та ТЦК, заблокували службовий автомобіль і пошкодили його металевою арматурою. Тоді одного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в опорі правоохоронцеві, повідомляло Суспільне з посиланням на поліцію.

👉 Також нагадаємо, що Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення.