ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

В Одесі закидали камінням будівлю ТЦК: поліція затримала двох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
В Одесі закидали камінням будівлю ТЦК: поліція затримала двох людей
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 21.10.2026

У Пересипському районі Одеси група людей кидала каміння у двір та будівлю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Двох учасників затримали, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це 21 жовтня повідомила поліція Одещини.

За попередніми даними правоохоронців, перед цим до районного ТЦК доставили військовозобов’язаного чоловіка. Як стверджує поліція, він перебував «у розшуку» за уникнення мобілізації.

📢 «На його підтримку до воріт районного територіального центру комплектування прибула група людей, які почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК. Двох найактивніших учасників події затримано у процесуальному порядку», – йдеться в повідомленні.

Поліція розслідує хуліганство

Затриманих доставили до відділу поліції. Подію кваліфікували за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень у повідомленні поліції немає.

Окремий інцидент стався у вересні в Роздільнянській громаді на Одещині. За версією правоохоронців, знайомі чоловіка, якого перевіряли під час спільних заходів поліції та ТЦК, заблокували службовий автомобіль і пошкодили його металевою арматурою. Тоді одного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в опорі правоохоронцеві, повідомляло Суспільне з посиланням на поліцію.

👉 Також нагадаємо, що Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Балістична атака на Київ: Україна не отримала попередження від партнерів

ВАЖЛИВО

Удари по трьох ТЕЦ не спричинили тотального блекауту Києва: чого очікувати взимку

ПОДІЇ

рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя – The Guardian

ПОДІЇ

Що подарувати на Різдво та Новий рік: найкращі подарункові набори Rituals

СУСПІЛЬСТВО

У Запоріжжі російський удар по складу: поранено трьох людей

ВІЙНА

Трамп знову розкритикував Зеленського та заявив, що з путіним домовлятися простіше

ВАЖЛИВО

Народжені після евакуації тепер не ВПО: як новий закон може позбавити дітей виплат і пільг

ВПО

В Україні можуть дозволити приватизувати зруйноване житло

ВПО

Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі – перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни

ПОДІЇ

Пенсії та пільги під ніж? Що приховує реформа охорони праці

ВЛАДА

Франція прискорює постачання ракет Україні та допоможе з виробництвом озброєння

ВАЖЛИВО

Італія планує направити до Мілана ще 500 військових після заворушень

ПОЛІТИКА

рф вдарила «бандеролями» по Бахмачу: руйнування та постраждалі

ВІЙНА

У Конгресі закликали Трампа виконати закон про санкції проти рф та скасувати дизельну угоду

ВАЖЛИВО

рф атакувала енергетику в 11 областях, за тиждень 87 ударів – Міненерго

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип