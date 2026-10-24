У Кенії підтвердили дев’ять випадків Еболи: двоє людей померли

У Кенії зареєстрували дев’ять підтверджених випадків хвороби Ебола, двоє пацієнтів померли. Про другу смерть Міністерство охорони здоров’я країни повідомило ввечері 23 жовтня, передає Reuters.

Померла 65-річна жінка, яка була близькою родичкою першого пацієнта. Вона перебувала на карантині, коли з’явилися симптоми захворювання. Решта семеро інфікованих продовжують лікування у двох ізоляційних закладах.

За повідомленням кенійського МОЗ, доказів поширення інфекції серед населення поза встановленим ланцюгом контактів наразі немає.

ℹ️ Як інфекція потрапила до Кенії

Про перший лабораторно підтверджений завізний випадок країна оголосила 6 жовтня. Йшлося про чоловіка, який прибув із Демократичної Республіки Конго через Уганду.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, чоловіка ізолювали після прибуття до лікарні в Найробі. Він помер 5 жовтня. Лабораторні дослідження підтвердили зараження вірусом Бундібуджіо — одним зі збудників хвороби Ебола.

Усі вісім наступних випадків у Кенії пов’язані з цим пацієнтом. Серед інфікованих — четверо членів його родини та четверо медичних працівників або людей, які здійснювали догляд. На момент появи симптомів вони вже перебували на карантині.

ℹ️ Що відомо про спалах у Конго

За зведенням ВООЗ, станом на 20 жовтня в Демократичній Республіці Конго підтвердили 9704 випадки захворювання та 4687 смертей. Співвідношення зареєстрованих смертей до підтверджених випадків становило 48,3%.

Поширене твердження про «90% летальності штаму Бундібуджіо» є некоректним. За довідкою ВООЗ, під час різних спалахів хвороби Ебола летальність коливалася від 25% до 90%, а середній показник становив близько 50%. Цей діапазон не є окремою характеристикою Бундібуджіо.

ℹ️ Як передається хвороба

Ебола передається через прямий контакт із кров’ю та іншими біологічними рідинами інфікованих людей або тварин, а також із забрудненими предметами й поверхнями.

Серед симптомів — гарячка, виражена слабкість, м’язовий і головний біль. Надалі можуть виникати блювання, діарея, порушення роботи нирок і печінки, а в частини пацієнтів — кровотечі. За даними ВООЗ, рання інтенсивна підтримувальна допомога підвищує шанси на виживання.

👉 Також нагадаємо, у російському Іркутську та сусідньому Шелехові відбувалось щось дивне. Померла молода співробітниця протичумного інституту, майже дві сотні людей, які могли з нею контактувати, потрапили під медичний нагляд, лікарні закривають на карантин, на великому заводі запровадили масковий режим, а головна санітарна лікарка росії терміново прилетіла до регіону.