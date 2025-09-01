Понеділок, 1 Вересня, 2025
Кім Чен Ин інспектував новий ракетний комплекс у Північній Кореї

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин 31 серпня здійснив інспекційний візит на провідне оборонне підприємство країни, де ознайомився з новим комплексом із виробництва ракет. Про це повідомляє ЦТАК (Корейське центральне інформаційне агентство).

Під час візиту очільник КНДР оглянув стан та перспективи розвитку ракетної промисловості в країні, а також ознайомився з автоматизованою лінією виготовлення ракет.

За словами Кім Чен Ина, модернізація виробничого процесу дозволяє значно збільшити випуск ракет та повністю задовольнити потреби збройних сил країни. Новий комплекс оснащено сучасним обладнанням, яке автоматизує ключові етапи виробництва, підвищуючи продуктивність та ефективність.

В ході одного дня північнокорейський лідер підписав три нові плани щодо розширення потужностей ракетного виробництва та затвердив проєкт оборонних витрат, спрямований на підтримку стратегічного розвитку військової інфраструктури.

Нагадаємо, минулого місяця Кім Чен Ин висловив повну підтримку кремлю під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лалавровим. Тоді він заявив, що розділяє позицію москви щодо стратегічних питань і готовий підтримувати будь-які кроки росії у війні проти України.

Новий ракетний комплекс і підписані плани свідчать про прагнення Північної Кореї зміцнити оборонний потенціал та наростити стратегічні можливості диктаторської країни. Це також підкреслює військову політику диктатури та тісну співпрацю з рашизмом у стратегічній сфері.

☝️ Також нагадаємо, що Північна Корея передала росії далекобійну артилерію. Зокрема, у росії на озброєнні є північнокорейські гармати, що стріляють на велику відстань. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв’ю виданню The War Zone

