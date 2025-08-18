Понеділок, 18 Серпня, 2025
Храми на росії використовують для зйомки гей-порно

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії спалахнув новий церковний скандал. У православному храмі Нижнього Новгорода знімали гей-порно, яке згодом потрапило у відкритий доступ. Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, до відео могли бути причетні семінаристи.

Першим про ролик заявив канал «Церковні Відомості», що спеціалізується на публікаціях внутрішніх конфліктів у церковному середовищі. Згодом активіст Владислав Поздняков опублікував у своєму телеграм-каналі скриншоти з відео. Він стверджує, що серед учасників можуть бути вихованці духовної семінарії.

За інформацією ASTRA, повний запис було знайдено на одному з сайтів із гей-порно, куди його завантажили ще рік тому. Автори розслідування вважають, що інтер’єр у кадрах практично повністю збігається з виглядом Храму Святих апостола Тимофія та мучениці Татіани. Частина цієї церковної будівлі використовується як приміщення православної гімназії імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Наразі правоохоронні органи намагаються встановити особи всіх учасників зйомки. Повний відеозапис уже передано до ФСБ для перевірки.

📢 Настоятель храму Олексій Глотов підтвердив факт скандальної зйомки, але заявив, що «це відео знято давним-давно». Він наголосив, що сьогодні сторонні люди не мають доступу до верхнього кліросу, де, за припущеннями, проводили зйомку. «Зараз там встановлені камери», – підкреслив священнослужитель.

Нагадаємо, що нещодавно Європейська комісія відкрила розслідування щодо найбільших порносайтів – Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos. Приводом стала неспроможність платформ ефективно запобігати доступу неповнолітніх до матеріалів 18+.

