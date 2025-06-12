Харків під постійним російським обстрілом: жертви та руйнування

У ніч проти 11 та 12 червня Харків зазнав чергової масштабної атаки дронами-камікадзе. Російські безпілотники вразили житлові квартали у Слобідському та Основ’янському районах міста, завдавши серйозних руйнувань. За словами міського голови Ігоря Терехова, за лічені хвилини зафіксовано щонайменше 17 ударів по будинках, громадському транспорту, підприємствах та об’єктах інфраструктури.

📢 «Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палають квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна», — повідомив Терехов.

Попередньо було відомо про двох загиблих і 37 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Кількох мешканців вдалося евакуювати із будинків, охоплених вогнем. Удари тривали з 00:31 до 00:40.

11.06.2025 18:09 «На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується», – повідомляв Терехов у ході пошукових робіт.

«На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується», – повідомляв Терехов у ході пошукових робіт. 11.06.2025 20:55 «З-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває», – надав оновлену інформацію мер Харкова.

«З-під завалів деблокували ще одне тіло жінки. Пошукова операція триває», – надав оновлену інформацію мер Харкова. 12.06.2025 09:43 Буквально зараз дістали з-під завалів тіло четвертої людини.

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Окрім будинків, суттєво пошкоджено комунальні та промислові об’єкти, контактну мережу, тролейбуси. Мер наголосив:

📢 «Усе це — звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню».

☝️ Екстрені та комунальні служби, а також волонтери невідкладно почали ліквідацію наслідків. Вони відновлюють подачу електроенергії, води та газу, надають допомогу пораненим.

📢 «Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків — це Україна. І його не зламати», — заявив Терехов.

⚠️ Продовження російських атак на Харків 12 червня

Втім, на цьому атаки не припинилися. З 01:37 до 03:08 в ніч на 12 червня Харків знову опинився під вогнем: ворог застосував ще 11 дронів, один із яких не розірвався. Внаслідок повторних влучань зазнали ушкоджень навчальні заклади, дитсадки, зупинки, житлові будинки, ліфтові шахти. Уламки падали поруч із дитячими майданчиками.

За попередніми даними, щонайменше 12 людей постраждали, серед них четверо дітей. Займання виникали у школах, квартирах, на територіях багатоповерхівок. Один з ударів пошкодив частину нежитлової будівлі, ще один — громадську зупинку.

📌 Станом на ранок 12 червня поліція Харківщини повідомила, що кількість постраждалих зросла до 15. Під обстрілами опинилися житлові забудови у Шевченківському, Салтівському та Слобідському районах.

📢 «У ніч на 12 червня росіяни вкотре атакували Харків засобами повітряного ураження. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі», — повідомила поліція.

Серед поранених — четверо дітей віком 2, 12, 16 і 17 років. Наймолодшого, дворічного хлопчика, госпіталізували.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, поліції, медики, а також комунальні служби. Слідчі розгорнули оперативний штаб, відкрито провадження за статтею 438 ККУ (воєнні злочини).

📢 Рятувальники інформують: «Харківщина знову під масованою атакою БпЛА, сталися пожежі, є постраждалі. Вночі ворог завдав ударів по житловим кварталам у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах. Горіли житлові будівлі, магазин, легкові автомобілі та трава».

🔥 В Ізюмському районі, у селі Борщівка, дрон влучив у територію агропідприємства. Пожежа охопила будівлю майстерні, сільгосптехніку і суху рослинність. На місці працювали вогнеборці, які одночасно з гасінням займалися евакуацією мешканців постраждалих будинків. Психологи ДСНС надають допомогу травмованим внаслідок обстрілів.

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📢 «Харків тримається. Люди — живі. І це найголовніше», — підкреслив мер Харкова, резюмуючи наслідки російської атаки в ніч на 12 червня.