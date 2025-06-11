Масована атака на Харків: троє загиблих, постраждали діти

У ніч на 11 червня Харків зазнав чергової масштабної повітряної атаки з боку російських військ. Протягом лише дев’яти хвилин — з 00:31 до 00:40 — окупанти здійснили по місту щонайменше 17 ударів, застосовуючи ударні безпілотники. Під вогнем опинились житлові райони, зокрема Слобідський та Основ’янський. У результаті атаки – щонайменше троє загиблих людей, серед яких 65-річний чоловік, та понад 50 постраждалих.

Перші повідомлення надходили про 28 поранених, згодом ця цифра зросла до 37, а потім — до 54 людей. Серед них — щонайменше восьмеро дітей віком від 2 до 15 років. За даними медиків, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості. Одна людина залишається у критичному стані.

📢 «Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палають квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна», — повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, удари були спрямовані виключно по об’єктах цивільної інфраструктури — пошкоджено не лише житло, а й громадський транспорт, тролейбусні лінії, комунальні підприємства.

📢 «Усе це — звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню», — підкреслив Терехов.

Пожежі виникли одразу в кількох місцях. Зокрема, з багатоквартирних будинків рятувальники виводили мешканців із приміщень, охоплених вогнем. Було організовано роботу рятувальних підрозділів, екстрених служб, поліції, медиків, а також волонтерів.

Після ударів комунальні служби відновлюють подачу електроенергії, газу та води. Психологи ДСНС працюють із тими, хто пережив нічну атаку. На місцях працює автобус швидкого реагування Харківської міськради.

📢 «Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків — це Україна. І його не зламати», — заявив Терехов.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, внаслідок нічного обстрілу постраждали десятки людей, багато з яких — мешканці будинків у Слобідському та Основ’янському районах. Деяких із них вдалося врятувати з палаючих квартир.

Згідно з уточненою інформацією, ворог атакував регіон не лише дронами типу «Герань-2» — їх зафіксовано 15 одиниць, — а й іншими видами озброєння:

▪️ 13 керованих авіаційних бомб (КАБ),

▪️ 2 дрони типу «Молнія»,

▪️ 2 FPV-дрони.

Серед пошкоджень у Харкові зафіксовано:

▪️ 9 багатоквартирних будинків,

▪️ 3 приватні будинки,

▪️ 13 автомобілів,

▪️ один завод.

У Харківському районі:

▪️ пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (села Цупівка та Болибоки).

У Куп’янському районі втрат зазнали:

▪️ 40 приватних будинків,

▪️ 3 авто,

▪️ гараж (м. Куп’янськ, с. Вільхуватка, смт Великий Бурлук, с. Куп’янськ-Вузловий).

Рятувальники припускають, що під завалами в одній із будівель, куди влучив дрон, може залишатися літня жінка. Роботи з розбору завалів тривають.

📢 «Сьогодні ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям», — зазначають у ДСНС.

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Крім ударів по Харкову, тривають бойові дії на інших ділянках фронту. Протягом минулої доби нараховано 220 бойових зіткнень.

▪️ На Харківському напрямку українські війська відбили три штурми біля Вовчанська, Дворічної та в напрямку Липців.

▪️ У Куп’янському напрямку сталося 12 атак окупантів. ЗСУ зупинили наступи біля Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

☝️Нагадаємо, що 7 червня вдень Харків також зазнав авіаударів. Окупанти застосували керовані авіабомби. Тоді повідомлялось про загиблих та п’ятьох поранених людей.

Напередодні, в ніч на 7 червня, російські війська одночасно випустили по Харкову ударні дрони, КАБи та ракети. Тоді було пошкоджено 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних осель.