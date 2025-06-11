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Масована атака на Харків: троє загиблих, постраждали діти

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака на Харків: троє загиблих, постраждали діти

У ніч на 11 червня Харків зазнав чергової масштабної повітряної атаки з боку російських військ. Протягом лише дев’яти хвилин — з 00:31 до 00:40 — окупанти здійснили по місту щонайменше 17 ударів, застосовуючи ударні безпілотники. Під вогнем опинились житлові райони, зокрема Слобідський та Основ’янський. У результаті атаки – щонайменше троє загиблих людей, серед яких 65-річний чоловік, та понад 50 постраждалих.

Перші повідомлення надходили про 28 поранених, згодом ця цифра зросла до 37, а потім — до 54 людей. Серед них — щонайменше восьмеро дітей віком від 2 до 15 років. За даними медиків, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості. Одна людина залишається у критичному стані.

📢 «Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палають квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна»,повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, удари були спрямовані виключно по об’єктах цивільної інфраструктури — пошкоджено не лише житло, а й громадський транспорт, тролейбусні лінії, комунальні підприємства.

📢 «Усе це — звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню», — підкреслив Терехов.

Пожежі виникли одразу в кількох місцях. Зокрема, з багатоквартирних будинків рятувальники виводили мешканців із приміщень, охоплених вогнем. Було організовано роботу рятувальних підрозділів, екстрених служб, поліції, медиків, а також волонтерів.

Після ударів комунальні служби відновлюють подачу електроенергії, газу та води. Психологи ДСНС працюють із тими, хто пережив нічну атаку. На місцях працює автобус швидкого реагування Харківської міськради.

📢 «Ми тримаємося. Ми допомагаємо одне одному. І ми обов’язково вистоїмо. Харків — це Україна. І його не зламати», — заявив Терехов.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, внаслідок нічного обстрілу постраждали десятки людей, багато з яких — мешканці будинків у Слобідському та Основ’янському районах. Деяких із них вдалося врятувати з палаючих квартир.

Згідно з уточненою інформацією, ворог атакував регіон не лише дронами типу «Герань-2» — їх зафіксовано 15 одиниць, — а й іншими видами озброєння:
▪️ 13 керованих авіаційних бомб (КАБ),
▪️ 2 дрони типу «Молнія»,
▪️ 2 FPV-дрони.

Серед пошкоджень у Харкові зафіксовано:

▪️ 9 багатоквартирних будинків,
▪️ 3 приватні будинки,
▪️ 13 автомобілів,
▪️ один завод.

У Харківському районі:

▪️ пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (села Цупівка та Болибоки).

У Куп’янському районі втрат зазнали:

▪️ 40 приватних будинків,
▪️ 3 авто,
▪️ гараж (м. Куп’янськ, с. Вільхуватка, смт Великий Бурлук, с. Куп’янськ-Вузловий).

Рятувальники припускають, що під завалами в одній із будівель, куди влучив дрон, може залишатися літня жінка. Роботи з розбору завалів тривають.

📢 «Сьогодні ворог завдав масованих ударів безпілотниками по Харкову. Прямі влучання зафіксовані по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям», — зазначають у ДСНС.

Крім ударів по Харкову, тривають бойові дії на інших ділянках фронту. Протягом минулої доби нараховано 220 бойових зіткнень.

▪️ На Харківському напрямку українські війська відбили три штурми біля Вовчанська, Дворічної та в напрямку Липців.
▪️ У Куп’янському напрямку сталося 12 атак окупантів. ЗСУ зупинили наступи біля Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

☝️Нагадаємо, що 7 червня вдень Харків також зазнав авіаударів. Окупанти застосували керовані авіабомби. Тоді повідомлялось про загиблих та п’ятьох поранених людей.

Напередодні, в ніч на 7 червня, російські війська одночасно випустили по Харкову ударні дрони, КАБи та ракети. Тоді було пошкоджено 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних осель.

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