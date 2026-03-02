Хаб «Луганщина моя» у Львові: як Старобільська громада зберігає зв’язок із людьми на 1200 км від дому

У Львові, на вулиці Івана Виговського, 29а, уже понад три роки працює гуманітарний хаб «Луганщина моя» — один із соціальних центрів підтримки переселенців (ВПО) і мешканців Старобільської громади. Із серпня 2022 року ним опікується Старобільська міська військова адміністрація (МВА). Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

Тут щотижня та щомісяця відбуваються прийоми лікарів, консультації Пенсійного фонду, арттерапія, бібліотечні зустрічі та видача гуманітарної допомоги — усе для того, щоб люди з Луганщини, розкидані війною по всій Україні та за кордоном, не почувалися покинутими.

Живий зв’язок із рідною громадою: адміністративні послуги без черг і переїздів

У хабі на постійній основі працює спеціаліст Відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради. Прийоми чергуються з телефонними консультаціями — кожен може отримати відповідь у зручний спосіб.

Окремий напрям — підтримка ветеранів і діючих військовослужбовців. З початку 2026 року родинам учасників бойових дій надано 89 послуг у межах комплексної міської програми допомоги.

Адміністративні послуги для мешканців Старобільської громади розподілені між трьома містами: у Сумах працює база Щастинської РВА, в Ужгороді — штаб Новоайдарської СВА. Проконсультуватися можна також за телефонами.

Минулорічна статистика говорить сама за себе:

269 витягів із реєстру територіальної громади;

384 актуалізовані записи в реєстрі Державної міграційної служби;

234 повідомлення про зруйноване майно.

Завдяки меморандуму з БФ «Право на захист» у хабі регулярно проводять інформаційні зустрічі. Понад 90 людей за 2025 рік дізналися, як правильно подати заяву до міжнародного реєстру збитків через «Дію». Кожному надають індивідуальну консультацію — без поспіху, без черг, із розумінням ситуації.

Соціальний захист і медицина: з турботою для кожного

Щомісяця, кожен четвертий понеділок, у хабі приймає заступник начальника ГУ ПФУ в Луганській області. Перерахунки пенсій, оформлення виплат, консультації — усе відбувається на місці, без зайвих переїздів.

Щоп’ятниці — день здоров’я: кардіолог і психолог приймають усіх охочих. Вимірювання тиску, сатурації, рівня цукру в крові, експрес-тести, рекомендації з лікування серцево-судинних захворювань — безкоштовно. За наявності медикаментів лікар видає їх одразу. Це стало можливим завдяки меморандуму між Старобільською та Попаснянською МВА: лікар із Попасної працює у Львові, а старобільські медики виїжджають до Києва (вул. Рене Декарта, 14) та Дніпра, де мобільна бригада вже третій рік об’їжджає шелтери.

Мистецтво як терапія: бібліотека, артзаняття та підтримка ментального здоров’я

Двічі на тиждень — у вівторок і четвер — у хабі працює бібліотечний простір. Працівники відділу культури Старобільської міської ради проводять арттерапевтичні зустрічі: малювання, творчі заняття, розмови. Онлайн — для тих, хто не може приїхати, офлайн — у київському хабі. Мета — зберегти емоційну рівновагу та ментальне здоров’я людей, які пережили окупацію, евакуацію та втрати.

Гуманітарна допомога: від Львова до Сент-Етьєна

Гуманітарку в хабі отримували люди з різних куточків Луганщини: Старобільськ, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Щастя, а також Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Лутугине. У січні 2026 року місто-побратим Сент-Етьєн (Франція) передало допомогу для дітей-сиріт, багатодітних родин і сімей, де виховуються діти з інвалідністю.

Навіть під час відключень електроенергії хаб готовий прийняти людей: тут можна зарядити телефони, під’єднатися до інтернету. Обладнання для цього є постійно.

Погляд у майбутнє: нові програми та партнерства

У Старобільській МВА зазначають: попереду — нові програми, нові партнери, нові можливості. Головне — щоб кожен мешканець громади, де б він зараз не жив, відчував: рідна громада пам’ятає, турбується і чекає.

Хаб «Луганщина моя» став не просто пунктом видачі допомоги, а справжнім острівцем рідної землі серед львівських вулиць — місцем, де зберігається зв’язок, надається підтримка і живе надія на повернення додому.

👉 Також нагадаємо, що координаційний центр ВПО в Івано-Франківську нині обслуговує понад 2800 внутрішньо переміщених осіб із Луганської області та функціонує під спільною координацією Айдарської селищної військової адміністрації (СВА) і Сіверськодонецької районної державної адміністрації (РДА).