Кабміном було зменшено термін явки за повісткою до ТЦК

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу в умовах мобілізації на особливий період». Основною зміною стало скорочення терміну явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) за повісткою. Ця інформація міститься в урядовій постанові від п’ятниці, 1 жовтня, під номером №1134.

Раніше законодавство передбачало, що резервісти або військовозобов’язані мали з’явитися за викликом (повісткою) «не раніше чотирнадцятого дня» після отримання повістки.

❗Відтепер встановлено нові терміни: жителі адміністративних центрів областей повинні прибути до ТЦК протягом семи днів, а з інших населених пунктів – не пізніше ніж через 10 днів.

Додатково зазначимо, що нещодавно з’явилася інформація про початок розсилання повісток через пошту. Ці документи мають електронні підписи керівників ТЦК та містять унікальний ідентифікатор у вигляді QR-коду, що дозволяє підтвердити їхню справжність.

👉 Також нагадаємо, що в уряді ухвалили рішення про запровадження моделі економічного бронювання від мобілізації для українців. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомив член комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.