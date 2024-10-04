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Кабміном було зменшено термін явки за повісткою до ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабміном було зменшено термін явки за повісткою до ТЦК

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу в умовах мобілізації на особливий період». Основною зміною стало скорочення терміну явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) за повісткою. Ця інформація міститься в урядовій постанові від п’ятниці, 1 жовтня, під номером №1134.

Раніше законодавство передбачало, що резервісти або військовозобов’язані мали з’явитися за викликом (повісткою) «не раніше чотирнадцятого дня» після отримання повістки.

❗Відтепер встановлено нові терміни: жителі адміністративних центрів областей повинні прибути до ТЦК протягом семи днів, а з інших населених пунктів – не пізніше ніж через 10 днів.

Кабміном було зменшено термін явки за повісткою до ТЦК

Додатково зазначимо, що нещодавно з’явилася інформація про початок розсилання повісток через пошту. Ці документи мають електронні підписи керівників ТЦК та містять унікальний ідентифікатор у вигляді QR-коду, що дозволяє підтвердити їхню справжність.

👉 Також нагадаємо, що в уряді ухвалили рішення про запровадження моделі економічного бронювання від мобілізації для українців. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомив член комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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