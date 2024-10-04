В уряді ухвалили рішення про економічне бронювання – нардеп

В уряді ухвалили рішення про запровадження моделі економічного бронювання від мобілізації для українців. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомив член комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Железняк, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час засідання комітету пояснив, що для впровадження моделі економічного бронювання буде необхідним щомісячне подання звітності за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), тоді як наразі така звітність є квартальною.

📢 «Сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають “рішення політичного керівництва”», – передав слова Кіндратіва Железняк.

Він також уточнив, що в новій системі буде запроваджений перехід від критичності самого підприємства до критичності його працівників.

📢 «Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», – додав Железняк.

Крім того, він повідомив, що комітет підтримав перехід на щомісячну звітність у рамках податкового законопроєкту №11416д під час другого читання, що є важливим для запровадження економічного бронювання.

👉 Нагадаємо, ще в червні у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт щодо економічного бронювання. Відповідно до цього документа, підприємства, які сплачують військовий збір у розмірі не менше 20 тисяч гривень за кожного працівника щомісяця, можуть бронювати таких працівників від мобілізації.