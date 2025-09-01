Понеділок, 1 Вересня, 2025
Ізраїль: Україна не забороняла паломництво хасидів до Умані

Ізраїль: Україна не забороняла паломництво хасидів до Умані

Міністерство закордонних справ Ізраїлю офіційно заявило, що Україна не запроваджувала заборони на паломництво хасидів до Умані з нагоди святкування єврейського Нового року, Рош Га-Шана. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х (колишній Twitter).

За словами речника МЗС Ізраїля Орена Марморштейна, українська влада не змінювала політику щодо в’їзду вірян:

📢 «Станом на сьогодні немає жодних змін у політиці України щодо прибуття вірян на Рош Га-Шана», – процитував його репортер Axios.

У 2025 році святкування Рош Га-Шана відбудеться 22 вересня.

Нагадаємо
  • У 2022 році Україна офіційно закликала хасидів утриматися від поїздки до Умані через небезпеку, спричинену російською агресією. Втім, частина вірян все ж прибула, зокрема через молдовський кордон.
  • У 2023 році українська влада погодила в’їзд тисяч паломників за умови посилених заходів безпеки.
  • Нещодавно видання The Times of Israel повідомило, що цього року Україна нібито планує повністю заборонити паломництво через війну та постійні атаки росії. Однак Ізраїль це спростував.

Таким чином, хасиди зможуть відвідати Умань у вересні 2025 року, проте остаточні умови їхнього перебування визначатимуться з урахуванням безпекової ситуації.

👉 Також нагадаємо, що військово-повітряні сили Ізраїлю у неділю, 24 серпня, завдали масштабних ударів по столиці Ємену – Сані, контрольованій угрупованням хуситів. У результаті атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 35 отримали поранення.

