Вівторок, 21 Січня, 2025
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Ізраїль пропонує віддати Україні російську зброю

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль пропонує віддати Україні російську зброю

Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель на зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, яка відбулася у вівторок, 21 січня, висловила пропозицію передати українській стороні російське озброєння, яке було захоплене солдатами ЦАГАЛ. Цю інформацію оприлюднила пресслужба українського посольства в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Під час зустрічі Посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАГАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання», – зазначено у повідомленні.

У ході зустрічі сторони обговорили ключові виклики, що стоять перед обома державами. Серед основних тем була взаємодія між Іраном та росією. Це, за словами обох сторін, створює загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю.

👉 Варто нагадати, що нещодавно ізраїльські військові завдали авіаударів по об’єктах у сирійському місті Тартус, розташованому на узбережжі Середземного моря. У результаті атаки були знищені склади з боєприпасами.

☝️ Також раніше було повідомлено, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної допомоги іноземним країнам терміном на 90 днів, але ця постанова не стосується військової підтримки України. Підписаний указ стосується фінансування програм міжнародного розвитку, які охоплюють діяльність структур ООН, миротворчі ініціативи, підтримку біженців та захист прав людини.

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