На Херсонщині ідентифікували й поховали останнього жителя села Тягинка Бериславського району. Це Віктор Леонідович, 1943 року народження. Про обставини його загибелі начальник Тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко 27 листопада розповів у відео, яке поширило видання «МОСТ».

Чоловік певний час жив сам у селі. За словами Яценка, коли було безпечніше, він їздив велосипедом до сусіднього Високого по пенсію, гуманітарну допомогу й продукти. Згодом через обстріли ці поїздки стали рідшими.

Раніше чоловік виїхав із Тягинки після того, як отримав записку з погрозою. За словами Яценка, її передали російські військові. Вони вимагали, щоб чоловік залишив село. Після евакуації він прожив два дні в модульному містечку у Високому, а потім повернувся додому.

Рештки знайшли під час режиму тиші

Через російські атаки та заміновані дороги дістатися до Тягинки тривалий час не вдавалося. Після тимчасового припинення вогню пошуковці змогли потрапити до села. Рештки чоловіка знайшли 30 жовтня на подвір’ї його будинку. За попередньою інформацією, яку оприлюднив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, чоловік загинув іще влітку під час російського обстрілу.

Яценко повідомив Суспільному, що після експертизи чоловіка поховали на кладовищі в селі Таврійське.

📢 «Ховали разом з ним ще двох людей з нашої громади», – сказав начальник СВА.

До повномасштабного вторгнення в Тягинці жило понад дві тисячі людей. Під час жовтневого режиму тиші з небезпечних населених пунктів Тягинської громади також евакуювали десятьох людей.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що росія прагне захопити ще близько 6 тисяч квадратних кілометрів української території. Він оцінив можливі втрати російської армії в разі такого наступу в мільйон військових.