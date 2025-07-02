Ізраїль готовий на перемир’я з ХАМАС – заява Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив, що ізраїльська влада погодилася на 60-денне припинення вогню в Смузі Гази. Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 1 липня.

📢 «Наші представники провели тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльськими чиновниками й отримали їхню згоду на перемир’я з ХАМАС», – зазначив американський лідер.

☝️ За словами Трампа, під час передбачуваної паузи у бойових діях він планує спільну роботу з обома сторонами з метою досягнення повного та остаточного завершення конфлікту.

Пропозицію щодо миру передадуть катарські та єгипетські посередники, наголосив Трамп. Він також застеріг угруповання ХАМАС від можливої відмови від участі в переговорах.

📢 «Якщо вони скажуть «ні», наступна угода буде для них тільки гіршою. Усе це – заради безпеки всього Близького Сходу», – наголосив президент США.

Зазначається, що цю заяву Трамп зробив раніше, ніж будь-яка зі сторін офіційно прокоментувала можливість перемир’я. Уряд Ізраїлю наразі не підтвердив публічно згоду на припинення вогню.

Очікується, що 7 липня у Вашингтоні відбудеться зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Імовірно, саме там обговорюватимуть подальші кроки щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок операції у секторі Газа було ліквідовано одного з ключових фігур угруповання ХАМАС — Хахама Мухаммеда аль-Іссу. Він вважається одним зі співзасновників військового крила організації.