Середа, 2 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Ізраїль готовий на перемир’я з ХАМАС – заява Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль готовий на перемир’я з ХАМАС – заява Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив, що ізраїльська влада погодилася на 60-денне припинення вогню в Смузі Гази. Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 1 липня.

📢 «Наші представники провели тривалу та продуктивну зустріч з ізраїльськими чиновниками й отримали їхню згоду на перемир’я з ХАМАС», – зазначив американський лідер.

☝️ За словами Трампа, під час передбачуваної паузи у бойових діях він планує спільну роботу з обома сторонами з метою досягнення повного та остаточного завершення конфлікту.

Пропозицію щодо миру передадуть катарські та єгипетські посередники, наголосив Трамп. Він також застеріг угруповання ХАМАС від можливої відмови від участі в переговорах.

📢 «Якщо вони скажуть «ні», наступна угода буде для них тільки гіршою. Усе це – заради безпеки всього Близького Сходу», – наголосив президент США.

Зазначається, що цю заяву Трамп зробив раніше, ніж будь-яка зі сторін офіційно прокоментувала можливість перемир’я. Уряд Ізраїлю наразі не підтвердив публічно згоду на припинення вогню.

Очікується, що 7 липня у Вашингтоні відбудеться зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Імовірно, саме там обговорюватимуть подальші кроки щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок операції у секторі Газа було ліквідовано одного з ключових фігур угруповання ХАМАС — Хахама Мухаммеда аль-Іссу. Він вважається одним зі співзасновників військового крила організації.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя – Зеленський

ВАЖЛИВО

Рим прийме лідерів світу для обговорення стратегії відновлення України

ВАЖЛИВО

Миколаїв атакували вночі: пошкоджено житло, складські будівлі

ВІЙНА

Криптовалюта рф для гібридної війни: що відомо про A7A5

ЕКОНОМІКА

“Орєшнік” та “шахед” з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

ПОДІЇ

США звинуватили рф у вбивствах та депортації українських дітей

ПОЛІТИКА

СБУ викрила чергового колаборанта з «парламенту лнр»

КРИМІНАЛ

«Вбийте його!» — Трамп про Голос Америки

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 117 боєзіткнень, 53 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Як школярам покращити свою успішність з української мови в 6 класі?

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"