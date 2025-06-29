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Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів ХАМАС

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що внаслідок операції у секторі Газа було ліквідовано одного з ключових фігур угруповання ХАМАС — Хахама Мухаммеда аль-Іссу. Він вважається одним зі співзасновників військового крила організації.

📢 У заяві пресслужби зазначається: «Мухаммед аль-Ісса відіграв значну роль в організації та реалізації терактів 7 жовтня 2023 року. У результаті цих терактів, бойовики ХАМАС вбили понад 1200 людей і захопили понад 250 заручників».

ЦАХАЛ також повідомив, що ліквідований командир активно займався відновленням пошкоджених структур ХАМАС, які зазнали серйозних втрат під час війни.

☝️ Аль-Ісса належав до найвищого командного рівня терористичної організації та, згідно з ізраїльською розвідкою, мав безпосередній вплив на планування та логістику атак проти Ізраїлю.

Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів ХАМАС

Раніше ізраїльські збройні сили інформували про знищення одного з командирів бойового підрозділу Хезболли у південному Лівані. Тоді удар безпілотника поцілив у ціль, яка координувала атаки з боку ліванського кордону.

👉 Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів термінове засідання кабінету міністрів за участі міністра оборони, начальника Генштабу та голови «Моссаду». За інформацією пресслужби уряду, під час наради прем’єр оголосив, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції та навіть більше».

📌 Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив на захист Біньяміна Нетаньягу, назвавши судовий процес проти нього політичним переслідуванням. За словами президента США, нинішнє переслідування Нетаньягу лише заважає критично важливим переговорам з такими ключовими суб’єктами, як Іран і ХАМАС.

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