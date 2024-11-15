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СУСПІЛЬСТВО

Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів

Денис Молотов
Денис Молотов
Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів

Прикордонники відділу Великий Березний Чопського загону затримали 22-річного киянина з милицею та штучними квітами неподалік державного кордону. Про черговий інцидент спроби втекти з України ляхом незаконного перетину кордону повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в п’ятницю, 15 листопада.

📢 «Відповідно до вигаданої легенди молодик приїхав на Закарпаття з метою відвідування могили родичів. Щоб байка виглядала правдивіше – він навіть придбав ритуальний букет квітів. Крім того, молодик прихопив з собою милицю та вдавав, що шкутильгає, аби не привертати увагу місцевих жителів та правоохоронців», – зазначили у відомстві.

Хлопець привернув увагу прикордонників ще на автобусній станції у Великому Березному. Спостерігаючи за його поведінкою, вони вирішили відстежити його подальші дії. Незабаром правоохоронці помітили, як молодик оминув місцеве кладовище та вирушив за межі міста у напрямку державного кордону. Його зупинили для перевірки «законних» підстав перебування у прикордонній смузі.

Спочатку хлопець наполягав на своїй легенді про «відвідини могил рідних», проте не зміг пояснити, хто саме з його «родичів» та де похований.

📢 «Після розмови з прикордонниками він зізнався у справжніх намірах – потрапити в Словаччину в незаконний спосіб. Він також розповів, що насправді милиця йому потрібна була суто з метою маскування. На його думку, ніхто б не став підозрювати людину з інвалідністю у протиправних намірах», – йдеться у заяві прикордонників.

Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів

Молодика доставили до підрозділу прикордонної служби, де на нього склали адміністративно-процесуальні документи. Тепер йому загрожує суд за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону.

☝️ Нагадаємо, що раніше у прикордонному селищі на Волині затримали 26-річного мешканця Київщини, який намагався підкупити прикордонника, щоб втекти з України та нелегально потрапити до Білорусі.

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