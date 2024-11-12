Чоловік за гроші намагався втекти з України в Білорусь – ДПСУ

У прикордонному селищі Камінь-Каширського району Волині було затримано 26-річного жителя Київської області. Чоловік спробував втекти з України й для цього намагався підкупити прикордонника. Втечу планував шляхом незаконного перетину кордону з Білоруссю. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 12 листопада.

Згідно з інформацією, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 3000 доларів США, щоб потрапити з України до сусідньої держави. Однак військовослужбовець відразу повідомив про ситуацію відділ внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Порушника затримали в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час передачі першої частини хабаря – 2000 доларів США. Йому висунули підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Тепер чоловіка чекає кримінальна відповідальність.

📈 Від початку дії воєнного стану в Україні прикордонники запобігли 1253 спробам підкупу на суму майже 15 мільйонів гривень. Раніше також група чоловіків, намагаючись потрапити до Білорусі, ледь не підірвалася на мінах.

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☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прикордонники відділу Вилок Мукачівського загону затримали групу з п’яти чоловіків, які намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордон України з Угорщиною. За даними правоохоронців, групу чоловіків було помічено неподалік кордону, коли вони готувалися до переправи. Чоловіки планували переплисти річку Тиса, але їхній човен виявився надто маленьким для всіх пасажирів.