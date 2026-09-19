ІТ-коаліція за три роки спрямувала €1,85 млрд до війська

Партнери України в межах ІТ-коаліції за три роки спрямували 1,85 млрд євро на технологічне посилення Сил оборони. Фінансування охоплює захищений зв’язок, кібербезпеку, військові цифрові системи та розвиток необхідної для їхньої роботи інфраструктури. Такі підсумки діяльності коаліції 19 вересня оприлюднило Міністерство оборони України.

📢 «За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами об’єднала зусилля, щоб посилювати зв’язок, кібербезпеку, ІТ-інфраструктуру та цифрові системи, якими користуються Сили оборони», — зазначили у Міноборони.

Найбільший обсяг коштів — 728 млн євро — спрямували на придбання радіостанцій широкосмугового зв’язку. Ще 445 млн євро виділили на супутниковий зв’язок. Разом ці два напрями становлять понад 1,17 млрд євро загальної підтримки.

Допомога також охоплює обладнання пунктів управління тактичного рівня та розбудову тактичних мереж. Окремо партнери фінансують розвиток центрів обробки даних і хмарної інфраструктури, підтримують підрозділи кібербезпеки Міністерства оборони та Збройних сил України.

Цифрові системи, навчання фахівців і пріоритети на 2026–2027 роки

Учасники коаліції забезпечують фінансову підтримку цифрових рішень, які використовують в українській оборонній сфері. Серед них — Армія+, Резерв+, DELTA, «Імпульс» та SAP.

Поряд із технологічним оснащенням коаліція інвестує у підготовку людей. Навчання за міжнародними стандартами кібербезпеки пройшли понад 1200 учасників. Додатково партнери надали майже 200 ваучерів для проходження курсів SANS Institute.

Ще один напрям роботи — підтримка технологічних розробок, зокрема Drone ID. В Україні також тестують нові рішення, серед яких технології у сфері зв’язку.

На 2026–2027 роки партнери визначили основними пріоритетами захищений радіо- та супутниковий зв’язок, стійкість ІТ-інфраструктури й кібербезпеку. Таким чином, подальша підтримка охоплюватиме як забезпечення війська засобами комунікації, так і захист цифрового середовища, у якому працюють Сили оборони.

ІТ-коаліція діє в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» і належить до коаліцій спроможностей. Її співлідерами є Естонія та Люксембург, що також підтверджує Міністерство оборони Естонії.

Крім співлідерів та України, до об’єднання входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Швеція та Японія. Загалом це Україна і 17 держав-партнерів.

Окремо союзники продовжують фінансувати закупівлі американського озброєння для України. За повідомленням НАТО від 8 вересня, протягом попереднього року вони виділили понад 10 млрд доларів сукупно на механізм PURL та програму американських військових продажів іноземним державам.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує порушити питання додаткових ракет-перехоплювачів «Patriot» для України на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.