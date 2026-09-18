В Україні планують скоротити кількість чиновників

Кабінет Міністрів розпочинає перегляд роботи державного апарату, зокрема чисельності працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Уряд планує виявити дублювання повноважень, скоротити зайві вакансії та оцінити потребу в заступниках керівників. Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Telegram у п’ятницю, 18 вересня.

За словами очільника уряду, в умовах війни державні установи мають швидше виконувати свої завдання та ефективніше використовувати наявні ресурси.

📢 «Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз – де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації», — заявив Корецький.

Одним з ухвалених рішень став перегляд чисельності працівників центральних органів виконавчої влади — ЦОВВ. Потребу в персоналі визначатимуть після детального аналізу навантаження та функцій кожного органу.

📢 «Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави», — зазначив Корецький.

Цифровізація та нові підходи до навчання держслужбовців

Окремий напрям роботи стосуватиметься цифрового врядування. Кабмін проаналізує, як центральні органи виконавчої влади використовують цифрові інструменти та автоматизують внутрішні процеси.

Корецький наголосив, що держава має уникати зайвих витрат часу й ресурсів там, де завдання можна виконувати за допомогою цифрових рішень.

Також уряд перегляне підходи до професійного навчання державних службовців. Його мають пристосувати до сучасних потреб України та завдань державного управління. Відповідні доручення вже отримали керівники міністерств та інших ЦОВВ.

Ці заходи відбуваються на тлі раніше оголошеного жорсткого режиму економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Крім того, шостий президент України В.О. Зеленський анонсував законодавчі зміни щодо повернення декларування для правоохоронців і представників Сил безпеки, які не беруть участі у війні. Він також доручив прем’єру перевірити всіх керівників центральних органів виконавчої влади — як призначених на посади, так і виконувачів обов’язків.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада 16 вересня взялася одразу за кілька рішень, які можуть безпосередньо зачепити мільйони українців. Найгучніше — парламент знову повернувся до посилок з-за кордону і цього разу дав зелене світло ПДВ на покупки вартістю до 150 євро. Поки лише у першому читанні.