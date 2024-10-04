Історичне збільшення податків рекомендовано комітетом Ради

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив до другого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у п’ятницю, 4 жовтня.

Як зазначив нардеп, законопроєкт підтримали 19 депутатів, троє утримались, а один виступив проти.

Документ включає кілька важливих змін у податковій сфері:

збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

введення 1% військового збору для платників єдиного податку III групи ФОП;

підвищення податків для підприємців 1 та 2 групи ФОП;

введення 50% податку на прибуток для банків;

збільшення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для земельних ділянок;

запровадження 25% податку на прибуток для фінансових компаній;

звільнення «кешбеку» від оподаткування;

перехід на щомісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

підвищення ренти на видобуток щебеню.

Водночас уряд вирішив не підвищувати податок на додану вартість (ПДВ).

📢 «Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня», – повідомив Железняк.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні, однак не змогла скоротити процедуру щодо правок, через що його розгляд у другому читанні відбудеться у середині жовтня.

За прогнозами, нововведення мають принести до державного бюджету додатково 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році.