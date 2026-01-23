Трамп повідомив про перекидання флоту США у напрямку Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові кораблі прямують у напрямку Ірану як запобіжний захід на тлі загострення ситуації. Про це він повідомив у п’ятницю, 23 січня, інформує CNN.

Зазначається, що глава Білого дому зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на борту свого літака, повертаючись із Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Трампа, значна частина американського військово-морського флоту рухається в бік Ірану «про всяк випадок». Він уточнив, що йдеться про велике угруповання кораблів, а подальші рішення ухвалюватимуться залежно від розвитку подій.

☝️ Водночас президент США висловив сподівання, що ескалації вдасться уникнути. За його словами, Вашингтон продовжує уважно стежити за ситуацією, зокрема у контексті заяв іранської влади щодо можливого скасування смертних вироків учасникам масових протестів.

Очікується, що авіаносна ударна група США може прибути до регіону Близького Сходу вже найближчими днями.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати розглядають «дуже жорсткі» варіанти дій стосовно Ірану у відповідь на масові протести та загибель їхніх учасників, не виключаючи можливості застосування військової сили.

👉 Також нагадаємо, що Сполучені Штати Америки у четвер, 22 січня, офіційно завершили процедуру виходу США з ВООЗ. Вашингтон повністю припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я та відкликав своїх співробітників з усіх її офісів і штаб-квартири.