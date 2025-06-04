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Іран відкинув пропозицію США з ядерної угоди

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран відкинув пропозицію США з ядерної угоди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що відмова від збагачення урану йде всупереч з національними інтересами Ісламської Республіки. Про це він сказав у телевізійному зверненні у вівторок, 4 червня, відкинувши таким чином одну з ключових вимог Вашингтона на переговорах щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє Reuters.

📢 «Збагачення урану — це серцевина нашої ядерної програми. Саме тому наші вороги намагаються зупинити її», — заявив Хаменеї.

☝️ За його словами, ініціатива Сполучених Штатів, яка надійшла до Ірану 1 червня через посередництво Оману, «на 100% суперечить інтересам нашої країни».

Оман виступає як нейтральний комунікатор між зовнішньополітичним відомством Ірану та спецпредставником президента США Дональда Трампа. В центрі суперечки залишається відмова Ірану припинити збагачення урану на власній території. А також небажання вивезти за кордон вже накопичені запаси високо збагаченого урану.

Попри жорстку риторику, Хаменеї не заявив про вихід з переговорного процесу, однак гостро розкритикував американську позицію.

📢 «Вони хочуть, щоб ми здалися, але це принижує національну гідність і суперечить нашому принципу — “Ми можемо”», — додав він.

Тегеран традиційно наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Водночас країни Заходу підозрюють, що Іран прагне створити ядерну зброю.

Адміністрація Трампа, повернувшись до влади, знову активізувала кампанію «максимального тиску» на Тегеран: санкції були посилені, а у разі провалу переговорів Білий дім пригрозив військовим втручанням. Але, як відомо, у свою першу каденцію Трамп вийшов із ядерної угоди 2015 року, що призвело до масштабного розширення Іраном своєї ядерної програми.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що Іран дав запевнення у відсутності намірів створювати ядерну зброю. У відповідь на це в Тегерані висловили готовність підписати нову ядерну угоду з Дональдом Трампом за умови скасування економічних санкцій.

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