Іран назвав головну умову для укладення ядерної угоди із США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у суботу, 10 травня, виступаючи в Досі, заявив, що Тегеран не піде на компроміс, якщо умовою угоди зі Сполученими Штатами буде обмеження ядерних прав Ісламської Республіки. Про це повідомило агентство Reuters.

📢 «Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», — заявив Аракчі журналістам.

☝️ Ці слова пролунали напередодні чергового раунду непрямих переговорів між Тегераном та Вашингтоном, які заплановано провести 11 травня в Омані. Попередні етапи переговорів відбулись у Римі та Досі.

📢 «У своїх непрямих переговорах зі Сполученими Штатами Іран підкреслює своє право на мирне використання ядерної енергії. І чітко заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї. Іран продовжує переговори в дусі доброї волі, і якщо метою цих переговорів є забезпечення ненабуття ядерної зброї, то угода можлива. Однак, якщо метою є обмеження ядерних прав Ірану, то Іран ніколи не відступить від своїх прав», — додав він.

📌 Міністр підтвердив, що Іран залишає за собою право на мирне використання атомної енергії, що є його принциповою позицією у всіх раундах перемовин. Він зазначив, що Тегеран виступає за дипломатичне вирішення ситуації, однак будь-які спроби обмежити суверенні права держави зустрінуть категоричну відмову.

Тим часом напередодні спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що будь-яка угода з Тегераном має включати демонтаж інфраструктури збагачення урану в Ірані.

📢 «Іранські об’єкти зі збагачення урану мають бути демонтовані» — наголосив Віткофф у п’ятницю.

📌 Переговори щодо ядерної програми Ірану тривають уже кілька місяців у форматі серії раундів. У квітні в Римі відбулася друга зустріч між делегаціями обох країн. Тоді сторони домовилися про новий раунд, що має пройти в Омані 11 травня. Очікується, що обговорення зосередиться навколо основних умов майбутньої угоди, зокрема гарантій з боку США щодо санкційного тиску та забезпечення міжнародного контролю.