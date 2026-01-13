Вівторок, 13 Січня, 2026
Іран продав росії ракети та інше озброєння майже на $3 млрд — ЗМІ

Денис Молотов
Іран продав росії ракети та інше озброєння майже на $3 млрд
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Іран продав росії ракети на суму майже 3 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного західного чиновника у сфері безпеки.

Зазначається, що контракти між Тегераном і москвою були укладені ще з жовтня 2021 року — до початку повномасштабної війни росії проти України. До пакета загальною вартістю близько 2,7 млрд доларів увійшли сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності. А також близько 200 ракет класу «земля-повітря» для систем протиповітряної оборони.

☝️ Окремо наголошується, що Іран також поставив росії безпілотники-камікадзе «Shahed-136» і передав технології, які дозволили москві налагодити їх виробництво на власній території під назвою «Geran-2». Цей контракт, за даними джерела, було підписано на початку 2023 року, а його вартість склала 1,75 млрд доларів.

Загалом, за оцінками західного чиновника, з кінця 2021 року росія витратила на іранське військове обладнання суму, еквівалентну понад 4 млрд доларів.

📢 Також повідомляється, що Іран передав москві мільйони патронів і артилерійських снарядів. Однак, точні обсяги поки не остаточні, оскільки очікуються подальші постачання озброєння.

Як зазначає Bloomberg, Іран почав активно шукати шляхи поглиблення співпраці з росією ще у 2010-х роках. Це відбувалось на тлі після посилення міжнародної ізоляції через іранську ядерну програму.

Хоча у січні 2025 року країни підписали угоду про стратегічне партнерство, документ не передбачає пакту про взаємну оборону. Сама ж москва, за даними агентства, не надала Тегерану відчутної військової підтримки під час ударів Ізраїлю та США по Ірану в червні минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран звертався до росії з проханням про допомогу у розробці ядерної зброї.

Нагадаємо, росія та Іран уклали нову двосторонню угоду про співпрацю під назвою Договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

