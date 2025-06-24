Іран надав росії дрони Shahed до початку повномасштабної війни – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що російська федерація замовила дрони «Shahed» в Ірану ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

📢 «Після початку війни нам було складно. Партнери допомогли. А потім Іран передав росії партію “Шахедів”. На той момент нічого подібного не було», — зауважив глава держави.

☝️ За його словами, стосунки між Києвом і Тегераном вже були напруженими через трагедію 2020 року. Тоді іранські військові збили український пасажирський літак Boeing 737, але офіційно цього не визнали.

Зеленський підкреслив, що Україна намагалася дипломатично владнати питання постачання дронів з Ірану, проте в Тегерані заявили, що партію «Shahed» було замовлено росіянами ще до 24 лютого 2022 року.

📢 «Ми все ще хотіли розв’язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. Згодом надали ліцензії на будівництво заводів у росії», — заявив шостий президент України.

Зеленський також зазначив, що удари по іранських об’єктах, які мають стосунок до виробництва озброєння, є виправданими.

📢 «Я вважаю, що це потужний і правильний крок. Такі атаки зменшують здатність Ірану виробляти зброю, яку потім використовують для вбивства людей», — сказав Зеленський.

📌 З початку повномасштабного вторгнення Іран став одним з ключових постачальників військових дронів для росії. Зокрема, дрони «Shahed» активно використовуються для ударів по критичній інфраструктурі України, починаючи з осені 2022 року.

📝 Також нагадаємо, що між москвою та Тегераном нещодавно було підписано Договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

☝️ Раніше в українській розвідці повідомляли про п’ятикратне зростання виробництва «Shahed» на території рф, що стало можливим завдяки технологіям іранського походження.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ).