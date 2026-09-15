Підсумки літнього оздоровлення дітей з Луганщини

На Луганщині розглянули результати літнього оздоровчого сезону 2026 року та визначили подальші завдання для районних адміністрацій і територіальних громад. Про проведену роботу звітували учасники Обласного оперативного штабу з координації і проведення оздоровчої кампанії. Окрему увагу приділили використанню путівок, організації поїздок, фінансуванню проїзду та додатковим можливостям відпочинку дітей до кінця року.

Перший заступник голови Луганської ОДА Іван Бочко наголосив, що оздоровлення дітей залишається одним із пріоритетів обласної влади. Він також відзначив внесок районних адміністрацій і громад в організацію літньої кампанії.

📢 «Кожна дитина заслуговує на якісний відпочинок – і забезпечити це можна лише спільними зусиллями. Дякую працівникам районних адміністрацій та громад за роботу, виконану протягом цього оздоровчого сезону», – сказав він.

Про результати засідання повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

✅ Як виконували обласну та державну програми

Директорка Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Оксана Волошина представила результати обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2025–2027 роки.

У межах цієї програми цьогоріч планували направити 56 дітей із громад Луганського, Довжанського, Ровеньківського та Алчевського районів до закладу «Соколята Буковель». Станом на початок вересня оздоровчі послуги там отримала 41 дитина.

Ще 15 родин не змогли скористатися передбаченою можливістю. Серед причин назвали переїзд за кордон, отримання допомоги у приймаючих громадах, сімейні обставини та безпекові виклики.

За державною програмою через Міжнародний дитячий центр «Артек» цього року оздоровили 126 дітей Луганської області.

Водночас на засіданні звернули увагу на збільшення кількості відмов уже після отримання путівок. Начальникам районних військових адміністрацій доручили організувати роботу так, щоб до кінця року уникнути повторення таких ситуацій. Керівникам районних військових адміністрацій доручили посилити організаційну роботу з родинами.

☑️ Яку допомогу забезпечили благодійники та міжнародні партнери

Додаткові можливості для сімейного відпочинку надала МБО «СОС Дитячі містечка». За її сприяння чотири дитячі будинки сімейного типу відпочили у Вижниці Чернівецької області та санаторії «Лісова пісня» на Волині.

Вихованці Луганського обласного ліцею фізичної культури і спорту протягом сезону долучалися до таборів, екскурсій та інших заходів в Австрії.

Ще десятеро вихованців Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою взяли участь у міжнародному таборі «Жальгіріс – 2026». Поїздка відбулася за підтримки литовської громадської організації.

Санаторно-курортне лікування у спеціалізованих закладах Міністерства охорони здоров’я пройшли 37 дітей області. Серед них — десятеро дітей з однієї багатодітної родини.

Крім того, організація «Карітас Спес Україна» допомогла організувати відпочинок у Карпатах для 17 дітей.

🌍 До яких країн їздили діти Луганщини

За представленими на засіданні даними, у закордонних поїздках узяли участь 156 дітей. Географія цих поїздок охопила шість країн:

Литву — 25 дітей;

Молдову — 70 дітей;

Румунію — 10 дітей;

Німеччину — 17 дітей;

Чехію — дев’ятеро дітей;

Словенію — 25 дітей.

Однією з основних складнощів під час організації таких поїздок залишається транспортне забезпечення. Учасники штабу закликали громади передбачати в місцевих бюджетах кошти на компенсацію проїзду дітей.

💶 Скільки коштів передбачили громади

На оздоровлення дітей у бюджетах територіальних громад Луганщини на 2026 рік передбачили 34,2 млн гривень. З них на закупівлю путівок затвердили 33,5 млн гривень. Це заплановане фінансування, а не підсумкова сума вже здійснених витрат.

За обласним повідомленням, у громадах визначили 4 496 дітей, які потребують оздоровчих послуг. В адміністрації зазначили, що майже всі вони охоплені відповідною допомогою.

Наведений розподіл за районами становить: Сіверськодонецький — 3 600 дітей, Старобільський — 522, Сватівський — 226, Щастинський — 148.

Попри підбиття літніх підсумків, оздоровча кампанія продовжується. Керівників військових адміністрацій закликали тримати це питання на контролі, зокрема опрацювати можливість додаткового направлення дітей до «Артеку».

📌 Які можливості обговорили в межах «Карпатської зміни»

Окремою темою стала реалізація всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». Його завдання — психосоціальне відновлення, фізичний розвиток та адаптація дітей із прифронтових територій.

Координатором виступає Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності. До надання послуг залучають заклади розміщення в західних областях України, які уклали відповідні договори з десятьма обласними державними адміністраціями. Серед них — Луганська ОДА.

За інформацією, представленою на засіданні, отримувачами послуг мають стати діти віком від 7 до 18 років із визначених категорій. Передбачена можливість участі й тих дітей, які вже отримували оздоровчі послуги цього року.

У повідомленні про засідання старт заплановано на 1 жовтня, а порядок реалізації з чіткими критеріями участі ще очікується.

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👉 Також нагадаємо, що у громадах Луганської області діють місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони передбачають допомогу з працевлаштуванням, компенсацію окремих витрат та підтримку в адаптації до нового місця проживання.