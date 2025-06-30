Понеділок, 30 Червня, 2025
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Іран офіційно вимагає репарацій за “12-денну війну”

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран офіційно вимагає репарацій за

Ісламська Республіка Іран звернулась до Організації Об’єднаних Націй (ООН) із закликом офіційно засудити Сполучені Штати Америки та Ізраїль за розв’язання так званої «12-денної війни». Відповідну заяву міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі направив Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу у письмовій формі. Про це повідомляє видання The Guardian.

У тексті листа, який було оприлюднено 29 червня, Арагчі прямо звинувачує США та Ізраїль у «ініціюванні акту агресії» проти Ірану. Також він вимагає визнання їх відповідальними.

📝 «Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим та Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнати їхню подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсації та репарацій», – йдеться у зверненні.

☝️ Офіційна реакція з боку Вашингтона або Тель-Авіва на цей лист наразі відсутня.

📌 У попередніх коментарях очільник іранської дипломатії також різко розкритикував тон президента США Дональда Трампа, наголосивши, що для досягнення нової угоди Вашингтон має переглянути власну риторику щодо керівництва Ірану.

📢 «Президент Трамп має припинити неповажні висловлювання щодо верховного лідера Ісламської Республіки, якщо він справді налаштований на діалог», – наголосив Арагчі.

У відповідь на це Дональд Трамп раніше заявив, що готовий розглянути пом’якшення санкцій проти Ірану. Але лише за умови, що Тегеран «демонструватиме мирну поведінку» та відмовиться від ескалації напруженості.

Що відомо про “12-денну війну”

Упродовж червня відбулося кілька військових інцидентів, які призвели до масштабної ескалації в регіоні. За попередніми оцінками, США та Ізраїль завдали ударів по щонайменше трьох об’єктах на території Ірану. Вони вважаються ключовими для його ядерної програми. Іран відповів серією атак, після чого конфлікт вщух.

Хоча Вашингтон заявляє, що операція була «точковою і успішною», Тегеран назвав її «актом міжнародного бандитизму» та пообіцяв юридичну й дипломатичну відповідь.

Також відомо, що Служби розвідки США зафіксували телефонні перемовини представників іранської влади після масштабної атаки на ядерну інфраструктуру країни.

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