США перехопили розмови іранців після удару по ядерних об’єктах – ЗМІ

Служби розвідки США зафіксували телефонні перемовини представників іранської влади після масштабної атаки на ядерну інфраструктуру країни. Про це повідомила The Washington Post у неділю, 29 червня, посилаючись на джерела, обізнані з внутрішніми аналітичними звітами американських спецслужб.

👉 Згідно з матеріалом, після ударів по ядерних об’єктах Ірану, здійснених 22 червня, чиновники Ісламської Республіки обговорювали наслідки операції. Виявилося, що частина іранських посадовців була здивована порівняно обмеженим рівнем пошкоджень. Вони не розуміли, чому масштаб очікуваних руйнувань виявився значно меншим за передбачення.

📢 «Ми здивовані, що не було тотальної руйнації», — цитує один із фрагментів перехопленої розмови видання, яке посилається на власні джерела.

Разом із цим, адміністрація президента Дональда Трампа, яка санкціонувала атаки, офіційно не підтвердила всі деталі витоку. Але назвала оцінки іранської сторони некоректними.

Керолайн Левітт, речниця Білого дому, запевнила:

📢 «Будь-які заяви про те, що іранські урядовці мають точні оцінки ефективності ударів, не витримують критики. Американська операція повністю досягла своєї стратегічної мети. Ми нанесли серйозний удар по іранській ядерній програмі, і наслідки будуть довгостроковими».

Додаткову інформацію підтвердив і директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф. За даними джерел WP, він провів закритий брифінг у Конгресі, на якому заявив, що було знищено або пошкоджено ключові об’єкти ядерної інфраструктури — включно з центрифугами та допоміжними системами. Зокрема йшлося про знищення заводу з переробки металу, який використовується у виробництві компонентів для збагачення урану.

☝️ Водночас у самій адміністрації США визнають: частина елементів іранської програми може бути збережена. За словами неназваного представника американської розвідки, перехоплені розмови є лише одним з елементів оцінки, і остаточні висновки будуть ґрунтуватися на сукупності джерел — супутникових даних, агентурної інформації та технічного аналізу.

📢 «Один телефонний дзвінок між невідомими чиновниками не може бути підставою для остаточних висновків. Розвідка працює на основі верифікованих даних з багатьох джерел», — наголосив посадовець.

Тим часом у політичному середовищі США точиться активна дискусія. Зокрема, сенатор-демократ Кріс Мерфі поставив під сумнів ефективність операції:

📢 «Якщо в Ірану залишились центрифуги і збагачений уран, ми відтермінували ядерну програму лише на кілька місяців. А знання і технології — не знищиш бомбами», — заявив він.

📌 Нагадаємо, удари США 22 червня були завдані по трьох основних іранських об’єктах: ядерному центру у Фордо, комплексу збагачення урану в Натанзі та об’єкту в Ісфахані. Попри гучні заяви про «знищення», джерела в Пентагоні визнали, що певна частина критичних потужностей залишилась неушкодженою.

Своєю чергою, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що Іран все ще має технічні ресурси для швидкого відновлення програми.

📢 «Навіть після атак Тегеран може поновити збагачення урану протягом найближчих кількох місяців», — заявив він.

Залишається відкритим питання: чи стали ці авіаудари лише тактичним попередженням або початком нової ескалації у відносинах Вашингтона й Тегерана. Відомо, що адміністрація Трампа паралельно веде дипломатичні консультації про оновлення ядерної угоди, але жодної конкретики щодо її умов наразі не оприлюднено.