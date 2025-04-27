Третій раунд переговорів Ірану та США: сторони обговорили ключові розбіжності

В Омані у суботу, 26 квітня, пройшов третій раунд непрямих перемовин між делегаціями Ірану та США щодо обмеження іранської ядерної програми. Як повідомляє Associated Press, сторони висловили готовність продовжити консультації та, ймовірно, провести ще одну зустріч на високому рівні.

Після переговорів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в коментарі державному телебаченню заявив, що протягом дня сторони активно обмінювалися письмовими повідомленнями. Він охарактеризував дискусії як «дуже серйозні і сфокусовані на роботі».

📢 «Цього разу переговори були набагато серйознішими, ніж раніше, і ми поступово перейшли до більш глибоких і детальних дискусій», — підкреслив Арагчі.

За словами глави МЗС Ірану, делегації відійшли від загальних тем, однак це не означає, що усі розбіжності були подолані.

📢 «Розбіжності все ще зберігаються як у ключових питаннях, так і у деталях», — додав іранський дипломат.

У той же час високопоставлений представник адміністрації США у коментарі для журналістів повідомив, що переговори були «позитивними і продуктивними».

📢 «Останній раунд перемовин тривав понад чотири години. Нам ще багато чого треба зробити, але був досягнутий подальший прогрес у досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову незабаром в Європі», — зазначив американський чиновник на умовах анонімності.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступив посередником на двох попередніх раундах у Маскаті та Римі, зазначив, що Тегеран і Вашингтон «виявили спільне прагнення досягти угоди, заснованої на взаємній повазі і стійких зобов’язаннях».

📢 «Були розглянуті основні принципи, цілі і технічні питання. Переговори продовжаться наступного тижня, а наступна зустріч на високому рівні попередньо запланована на 3 травня», — повідомив аль-Бусаїді у соцмережі X.

☝️ Нагадаємо, раніше США та Іран вже провели два раунди консультацій щодо ядерної програми. Перший тур переговорів відбувся 12 квітня в Омані, де обидві сторони охарактеризували обговорення як «позитивне» і «конструктивне». За даними ЗМІ, тоді США пропонували Ірану передати запаси збагаченого урану третій країні, зокрема росії.

📌 Другий раунд переговорів між делегаціями відбувся 19 квітня в Римі. Як повідомлялося, сторони рухалися в напрямку угоди. Вона має забезпечити Ірану «повну свободу від ядерної зброї та санкцій, одночасно зберігаючи його можливість розвивати мирну ядерну енергетику».

📌 Також раніше у москві, 25 квітня, відбувається зустріч путіна і Віткоффа — про це офіційно повідомив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, російський диктатор володимир путін зустрічається з американським представником президента США Стівом Віткоффом.