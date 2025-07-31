Індія відмовиться від російської нафти через погрози Трампа – ЗМІ

Індія відмовилась від російської нафти після гучних попереджень президента США Дональда Трампа про можливі економічні наслідки. Як повідомляє агенція Reuters із посиланням на чотири незалежні джерела, кілька державних НПЗ країни припинили закупівлю нафти з росії вже з кінця липня.

📢 «Від імпорту російської нафти, зокрема, відмовилась Indian Oil Corp – провідна державна нафтова компанія Індії. Вона управляє половиною всіх НПЗ країни загальною потужністю 60 мільйонів тонн на рік», — зазначають джерела агентства.

Також припинили співпрацю з росією Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery Petrochemical. За словами обізнаних осіб, підприємства терміново шукають нових постачальників на спот-ринку, зокрема серед країн ОПЕК та у Західній Африці.

☝️ Водночас нагадується, що на сьогодні найбільшими покупцями російської нафти залишаються приватні індійські компанії — Reliance Industries і Nayara Energy. Остання вже потрапила під 18-й пакет санкцій Євросоюзу.

📢 «Індія обійдеться без російської нафти, якщо її поставки будуть порушені вторинними санкціями США», — заявив індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі.

Днем раніше Дональд Трамп анонсував запровадження нових тарифів і штрафів проти Індії, які мають набрати чинності вже з 1 серпня. Причиною, за його словами, є масштабні закупівлі Нью-Делі російської нафти і озброєння.

Тим часом за даними Bloomberg, найбільший НПЗ країни — Reliance Industries, який належить мільярдеру Мукешу Амбані, вже розпочав пошук альтернативи нафті з рф.