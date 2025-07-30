Трамп погрожує 25% тарифами Індії через російську нафту та зброю

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити нові економічні обмеження проти Індії, які набудуть чинності з 1 серпня. Причиною таких дій, за словами американського лідера, є активна співпраця Індії з російською федерацією у сфері закупівлі енергоносіїв і зброї. Про це він заявив у власній соцмережі Truth Social у середу, 30 липня.

У своєму дописі Трамп підкреслив, що упродовж тривалого часу Сполучені Штати не мали глибоких економічних відносин з Індією. Причиною він назвав надто жорсткі правила та високу вартість торгівлі з індійською стороною. Зокрема, він вказав на існування складних бар’єрів, які унеможливлюють вигідну співпрацю.

📢 «Крім того, вони (Індія – ред.) завжди купували переважну більшість свого військового обладнання у росії та є найбільшим покупцем енергоносіїв в росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні – все це не добре! Тому Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25% плюс штраф за вищезгадане, починаючи з 1 серпня», – написав Трамп.

Він також заявив, що це рішення стало частиною глобального підходу Вашингтона до держав, які, на думку Білого дому, не сприяють посиленню санкційного тиску на кремль. Трамп вкотре нагадав, що дедлайн для торговельних домовленостей з іншими державами, зокрема й з Індією, завершиться 1 серпня, і подальшого перегляду цієї дати не буде.

📢 «Кінцевий термін 1 серпня – це і є кінцевий термін. Він залишається в силі, його не продовжать. 1 серпня – великий день для Америки», – зазначив Трамп.

Заява Трампа прозвучала на тлі його попереднього коментаря, зробленого 29 липня. В ньому він скоротив строк, за який росія повинна припинити військові дії в Україні до 10 днів. Однак при цьому, президент США висловив сумніви щодо ефективності нових санкцій щодо російського керівництва. Трамп припустив, що їхній вплив може бути обмеженим.

Реакція з боку Індії

Міністр нафти країни Хардіп Сінгх Пурі, коментуючи ймовірні наслідки вторинних санкцій з боку США, заявив, що Індія зможе забезпечити себе енергоресурсами й без російських поставок. За його словами, країна має альтернативні джерела і вже вивчає варіанти диверсифікації імпорту.

Водночас агентство Bloomberg повідомило, що компанія Reliance Industries — один із найбільших нафтопереробних гігантів Індії, власником якої є мільярдер Мукеш Амбані, уже розпочала активний пошук нових постачальників нафти.

☝️ Нагадаємо, що вже раніше через санкції, які США запровадили проти росії, Indian Oil Corporation почала шукати альтернативні джерела.