Найбільший морський порт Європи – порт Роттердам – розпочав активну підготовку до можливого збройного протистояння з росією. У разі ескалації він має приймати військові кораблі, забезпечувати перевантаження техніки та перенаправлення цивільного транспорту. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє Financial Times.

📢 «Не кожен термінал підходить для обробки військових вантажів. Якщо доведеться перевозити великі обсяги, ми розглянемо можливість частково передати потужності Антверпену або іншим портам, і навпаки», — пояснив генеральний директор Адміністрації порту Будевейн Сімонс.

Він наголосив, що Роттердам та порт Антверпена в Бельгії більше не сприймають один одного виключно як конкурентів, а навпаки – посилюють співпрацю для зміцнення безпеки та оборонної спроможності регіону.

Ці дії – частина ширших приготувань у ЄС, що включають масштабний оборонний план на 800 мільярдів євро, розроблений у відповідь на вимоги президента США Дональда Трампа та загрозу з боку рф. Згідно з новими зобов’язаннями, Нідерланди, як і інші країни НАТО, мають підвищити оборонні витрати до 5% ВВП.

🛳️ У травні Міноборони Нідерландів офіційно підтвердило, що порт Роттердам буде використовуватись для прийому військових вантажів за запитом НАТО. За словами Сімонса, один або кілька кораблів прибуватимуть до порту чотири-п’ять разів на рік, і перебуватимуть там по кілька тижнів.

З технічної точки зору, лише контейнерний термінал має змогу безпечно перевантажувати боєприпаси з одного судна на інше, тому він стане ключовою ділянкою в разі активного розгортання логістики.

У межах підготовки також передбачені регулярні військові навчання на території порту. Хоча Роттердам має досвід обробки зброї – зокрема під час війни в Перській затоці 2003 року – навіть у часи Холодної війни він не мав спеціалізованого військового причалу.

🌍 Порт Антверпена

Тим часом порт Антверпена вже давно працює з військовими вантажами США, що надходять для американських контингентів у Європі.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше попереджав, що росія може напасти на одну з країн Альянсу до 2030 року, що додатково стимулює країни-члени до стратегічного планування інфраструктури. Також він попередив, що нині немає ознак того, що російський диктатор володимир путін має намір нападати на Естонію. Але, ризик зростає у перспективі п’яти-семи років.

🌍 Порт Роттердам

Порт розташований уздовж річки Маас та простягається на 42 км і щорічно обробляє близько 436 мільйонів тонн вантажів. Він приймає 28 тисяч морських і 91 тисячу річкових суден. Після запровадження санкцій ЄС проти росії порт втратив близько 8% торговельного обігу — здебільшого через скорочення обсягів російських нафтопродуктів.

Для порівняння, порт Антверпена, який є другим за величиною в ЄС, щороку обробляє 240 млн тонн вантажів.

📢 «Наші команди дедалі більше працюють разом у різних напрямах, зокрема в питаннях стійкості», — зазначив Сімонс, наголосивши на зростаючому значенні оборонної співпраці між портами.

🛢️ Крім того, порт Роттердам виконує функцію сховища стратегічного запасу нафти для Нідерландів. Уряд закликає європейські країни посилити увагу й до інших критично важливих ресурсів – таких як мідь, літій і графіт.

☝️ Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков заявив, що рф не припинить війну в Україні, поки НАТО не залишить Балтійський регіон.