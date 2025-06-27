Єврокомісія підтримує початок переговорного процесу з Києвом

Європейська комісія підтримала ініціативу відкриття першого кластеру переговорів з Україною щодо вступу до Європейського Союзу (ЄС). Про це у середу, 26 червня, повідомила очільниця Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов’язання — тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах», — наголосила президентка Єврокомісії.

☝️У своїй заяві фон дер Ляєн також окремо підкреслила, що Україна «заслуговує на те, щоб рухатися вперед».

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн повідомила:

1 млрд євро вже надано на підтримку української оборонної промисловості. Це відбулось виключно коштом прибутків від заморожених активів рф;

Євросоюз вже готовий авансом передати Україні залишок 11 млрд євро з кредитного пакета G7;

До кінця 2025 року ЄС планує передати Україні загалом 2 мільйони артилерійських снарядів;

готується 18-й пакет потужних санкцій проти рф, спрямований на посилення тиску задля досягнення сталого миру.

Нагадаємо, у квітні єврокомісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що в ЄС розглядають варіант продовження процесу вступу Молдови окремо від України, оскільки Будапешт, за її словами, чинить опір переговорам з Києвом.

Також за інформацією ЗМІ, США виступають проти зниження встановленої стелі цін на російську нафту, що раніше пропонували представники Великої Британії та Євросоюзу на саміті G7.

⚖️ Нагадаємо, механізм цінової межі на нафту з рф був запроваджений західними країнами, щоб обмежити надходження до бюджету росії без критичного впливу на глобальний ринок енергоносіїв.