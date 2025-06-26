ЄС розділений у питанні обмеження цін на російську нафту

Європейський Союз готується ухвалити черговий, 18-й санкційний пакет проти російської федерації, однак без змін до обмежень на ціну нафти. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела серед високопосадовців ЄС.

📢 «Дискусії, які ведуться і в публічній площині, показують, що немає одностайності щодо верхньої межі ціни на нафту», – зазначив один із топдипломатів Євросоюзу.

☝️ За його словами, політичне рішення щодо санкційного пакета мають ухвалити під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі в четвер. А вже в п’ятницю, 28 червня, документ мають формально затвердити на рівні постійних представників країн-членів.

📊 Інше джерело серед дипломатів ЄС зазначає, що позиції держав щодо обмеження ціни на нафту розділилися майже порівну. Це й стало однією з причин збереження чинних правил.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслювала ефективність чинного підходу до нафтового ембарго:

📢 «Через зростання ціни на нафту попереднє обмеження справді виконує свою функцію», – заявляла вона.

Тим часом за інформацією ЗМІ, США виступають проти зниження встановленої стелі цін на російську нафту, що раніше пропонували представники Великої Британії та Євросоюзу на саміті G7.

⚖️ Нагадаємо, механізм цінової межі на нафту з рф був запроваджений західними країнами, щоб обмежити надходження до бюджету росії без критичного впливу на глобальний ринок енергоносіїв.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Словаччина готова схвалити 18-й пакет санкцій проти росії, запропонований Єврокомісією. Але, лише за умови виконання низки вимог. Зокрема, Братислава наполягає на гарантіях енергетичної безпеки з боку ЄС.