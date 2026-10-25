Україна отримала 232,5 тисячі доз вакцини проти поліомієліту для безоплатних щеплень дітей

В Україну надійшло 232 500 доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) для безоплатної вакцинації дітей за Національним календарем профілактичних щеплень. Про це 24 жовтня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Партію отримали в межах співпраці МОЗ із Глобальним альянсом з вакцин та імунізації — Gavi. Наразі препарати зберігаються на національному складі, звідки їх розподілять між закладами охорони здоров’я в усіх регіонах України.

📝 Хто фінансує та забезпечує постачання

Україна та Gavi підписали партнерську угоду наприкінці 2024 року. Вона передбачає фінансування частини вакцин для національної програми імунізації відповідно до Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року.

Закупівлю та доставку препаратів здійснює ЮНІСЕФ. Центр громадського здоров’я МОЗ координує їхній розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб.

🩺 Коли дітям роблять щеплення проти поліомієліту

За оновленим календарем, чинним у 2026 році, Україна повністю перейшла на інактивовану вакцину проти поліомієліту. Оральну вакцину у формі крапель для планових щеплень більше не застосовують.

Курс передбачає п’ять доз:

у 2 місяці;

у 4 місяці;

у 6 місяців;

у 18 місяців;

у 6 років.

Планову ревакцинацію у 14 років скасували.

ІПВ містить інактивований вірус і забезпечує захист від усіх трьох типів поліовірусу. Це нежива вакцина, яку можуть застосовувати, зокрема, людям з ослабленою імунною системою.

Щоб вакцинувати дитину, батькам слід звернутися до сімейного лікаря, педіатра або найближчого закладу охорони здоров’я. Щеплення за національним календарем безоплатні. Якщо дитина пропустила одну чи кілька доз, лікар складе індивідуальний графік для надолуження.

ℹ️ Чому поліомієліт досі становить загрозу

Поліомієліт — інфекційне захворювання, яке може уражати нервову систему, спричиняти незворотний параліч і смерть. Найуразливіші до нього діти віком до п’яти років, однак захворіти можуть і невакциновані дорослі.

Вірус передається переважно фекально-оральним шляхом, зокрема через забруднені руки, воду та їжу. Частина інфікованих не має симптомів, але може поширювати збудник.

Завдяки вакцинації кількість випадків, спричинених диким поліовірусом, із 1988 року зменшилася більш ніж на 99%. Водночас цифра 12 випадків за 2023 рік стосується саме дикого поліовірусу типу 1, а не всіх випадків поліомієліту у світі: окремо реєстрували захворювання, спричинені циркулюючими вакциноспорідненими поліовірусами.

Поки поліовірус продовжує циркулювати, залишається ризик його завезення до інших країн.

📌 Що відомо про останній спалах в Україні

Спалах, виявлений в Україні восени 2021 року, офіційно завершили у вересні 2023-го. За підсумковими даними ВООЗ, параліч розвинувся у двох дітей, а ще у 19 контактних осіб вірус виявили без симптомів. Випадки паралітичного захворювання зареєстрували на Рівненщині та Закарпатті.

Окремо у лютому 2026 року ВООЗ прекваліфікувала ще одну нову оральну вакцину проти поліовірусу типу 2 — nOPV2. Це розширює можливості міжнародних закупівель для протидії спалахам. Цей препарат відрізняється від ІПВ, яку Україна отримала для планових дитячих щеплень.

👉 Також нагадаємо, що українська система охорони здоров’я отримає потужний фінансовий імпульс для продовження системних реформ та модернізації інфраструктури в умовах воєнного стану. Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк офіційно підписали масштабну угоду про виділення 444 млн доларів додаткового фінансування програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).