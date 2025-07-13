Понеділок, 14 Липня, 2025
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Санкції ЄС проти росії: Словаччина вимагає політичних гарантій

Денис Молотов
Денис Молотов
Санкції ЄС проти росії: Словаччина вимагає політичних гарантій

Словаччина може підтримати новий пакет санкцій ЄС проти росії вже 16 липня, якщо вдасться досягти домовленостей щодо зменшення негативних наслідків газового ембарго для економіки країни. Про це у суботу, 12 липня, повідомляє Politico з посиланням на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

📢 «Ми повинні отримати вигоду з цієї ситуації, хоча повна перемога нам не гарантована. Нам потрібні політичні гарантії та зобов’язання від партнерів і Єврокомісії. Щоб ця проблема не стала непосильним тягарем лише для Словаччини», заявив Фіцо.

☝️ Раніше Братислава заблокувала ухвалення нового санкційного пакета, висловивши занепокоєння через запропоновану Єврокомісією норму про припинення імпорту російського газу з 2028 року. На думку уряду Словаччини, таке обмеження може боляче вдарити по національній економіці, яка й досі суттєво залежить від російського енергоносія.

Фіцо зазначив, що провів переговори з лідерами Німеччини та Польщі. На них обговорювалося питання обмеження додаткових витрат на альтернативні маршрути постачання газу. Саме ця угода, за словами прем’єра, може стати підставою для зняття вето Словаччини під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у вівторок.

Прем’єр підкреслив, що питання необхідно вирішити терміново, оскільки зростає політична напруга. Якщо компроміс буде досягнуто, Братислава погодиться розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії, який, серед іншого, включає газове ембарго.

🛑 Нагадаємо, разом зі Словаччиною проти ухвалення нового пакета санкцій також виступала Угорщина. Обидві країни традиційно залежать від дешевих російських енергоносіїв і регулярно виступають проти жорсткіших обмежень на постачання енергоресурсів з рф.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія веде переговори з Братиславою, намагаючись зняти її застереження та погодити текст 18-го санкційного пакета до засідання Ради ЄС.

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