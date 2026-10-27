У Франції знайшли 14 поховань з людськими рештками

У французькому Реймсі роботи з розширення міської тепломережі привели до виявлення давнього кладовища. На вулиці Лувуа, поблизу школи, робітники натрапили на людські останки. Наразі археологи зафіксували 14 поховань, які попередньо відносять до середньовіччя. Про знахідку повідомило L’Union, матеріал якого переказало місцеве видання Reims Actualité.

Під час земляних робіт у ґрунті з’явилися людські черепи. За словами керівника підрозділу компанії Soccram Бруно Кармони, за два десятиліття роботи він уперше зіткнувся з таким відкриттям на будівельному майданчику.

Дослідження поховань проводить археологічна служба Великого Реймса. Після виявлення останків фахівці перейшли до обережного розчищення ділянки ручними інструментами, щоб зберегти кістки та зафіксувати їхнє розташування.

Саме розширення тепломережі на вулиці Лувуа підтверджує й офіційне повідомлення оператора Soccram. Компанія оприлюднила графік робіт і пов’язаних із ними обмежень руху.

За попередньою версією дослідників, кладовище могло належати до каплиці Святої Анни, яка колись розташовувалася неподалік. Однак цей зв’язок ще потребує підтвердження.

Серед ознак, на які звернули увагу археологи, — положення померлих із руками вздовж тіла або схрещеними та відсутність поховальних речей. Ці спостереження враховують під час попереднього датування, проте точніший час поховань мають визначити подальші дослідження.

Останки, за наведеними в повідомленні оцінками фахівців, збереглися достатньо добре для вивчення. Дослідники планують визначити стать похованих і перевірити кістки на можливі сліди захворювань.

Особливий інтерес становить історія цієї частини міста. Згідно з матеріалами міської влади Реймса про місцеву спадщину, у середньовіччі тут існував жіночий лепрозорій під покровительством Святої Анни — заклад для людей із проказою. Водночас саме сусідство з ним не доводить, що знайдені поховання належали його мешканкам або що померлі мали це захворювання.

👉 Також нагадаємо, що у місті Кір’ят-Гат на півдні Ізраїлю археологи виявили добре збережену мікву — єврейську ритуальну купальню віком близько 2000 років. Споруда належить до періоду Другого Храму.