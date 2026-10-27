ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Франції знайшли 14 поховань з людськими рештками

Археологи досліджують цвинтар поблизу школи та перевіряють його можливий зв’язок із колишньою каплицею Святої Анни. Точний вік останків і відомості про похованих ще належить встановити.

Денис Молотов
Денис Молотов
У Франції знайшли 14 поховань з людськими рештками
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 27.10.2026

У французькому Реймсі роботи з розширення міської тепломережі привели до виявлення давнього кладовища. На вулиці Лувуа, поблизу школи, робітники натрапили на людські останки. Наразі археологи зафіксували 14 поховань, які попередньо відносять до середньовіччя. Про знахідку повідомило L’Union, матеріал якого переказало місцеве видання Reims Actualité.

Під час земляних робіт у ґрунті з’явилися людські черепи. За словами керівника підрозділу компанії Soccram Бруно Кармони, за два десятиліття роботи він уперше зіткнувся з таким відкриттям на будівельному майданчику.

Дослідження поховань проводить археологічна служба Великого Реймса. Після виявлення останків фахівці перейшли до обережного розчищення ділянки ручними інструментами, щоб зберегти кістки та зафіксувати їхнє розташування.

Саме розширення тепломережі на вулиці Лувуа підтверджує й офіційне повідомлення оператора Soccram. Компанія оприлюднила графік робіт і пов’язаних із ними обмежень руху.

За попередньою версією дослідників, кладовище могло належати до каплиці Святої Анни, яка колись розташовувалася неподалік. Однак цей зв’язок ще потребує підтвердження.

Серед ознак, на які звернули увагу археологи, — положення померлих із руками вздовж тіла або схрещеними та відсутність поховальних речей. Ці спостереження враховують під час попереднього датування, проте точніший час поховань мають визначити подальші дослідження.

Останки, за наведеними в повідомленні оцінками фахівців, збереглися достатньо добре для вивчення. Дослідники планують визначити стать похованих і перевірити кістки на можливі сліди захворювань.

Особливий інтерес становить історія цієї частини міста. Згідно з матеріалами міської влади Реймса про місцеву спадщину, у середньовіччі тут існував жіночий лепрозорій під покровительством Святої Анни — заклад для людей із проказою. Водночас саме сусідство з ним не доводить, що знайдені поховання належали його мешканкам або що померлі мали це захворювання.

👉 Також нагадаємо, що у місті Кір’ят-Гат на півдні Ізраїлю археологи виявили добре збережену мікву — єврейську ритуальну купальню віком близько 2000 років. Споруда належить до періоду Другого Храму.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах

ПОДІЇ

20 підлітків із Попаснянської та Старобільської громад готуються до поїздки у Францію

ЛУГАНЩИНА

Зеленський: затримки ракет для ППО допомагають росії

ВАЖЛИВО

Хусити заявили про удари по саудівському нафтопроводу та аеропорту Ер-Ріяда

ПОЛІТИКА

Google відмовилася перейменовувати Атлантичний океан на прохання Трампа

ПОДІЇ

У Кенії підтвердили дев’ять випадків Еболи: двоє людей померли

ПОДІЇ

Україна майже місяць чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS — Зеленський

ВАЖЛИВО

Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф – FT

КОРДОН

Стубб і Стьоре зателефонували путіну після консультацій з Україною

ВАЖЛИВО

Паспорт рф або втрата дітей: як окупанти шантажують родини на Луганщині

ЕКСКЛЮЗИВ

Союзники США шукають альтернативи Starlink після обмежень для України

ПОДІЇ

Вбити веслом за спробу втекти? Скандал на Дністрі та понад 70 смертей на кордоні

ВЛАДА

Навів ракети на підрозділ понад ста дронарів ЗСУ: СБУ затримала агента рф

ПОДІЇ

Фейк: Українцям можуть закрити в’їзд в ЄС через екологічні й епідемічні виклики — данська аналітикиня

СТОПФЕЙК

ЗСУ повідомили, що проблеми зі Starlink зберігаються

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип