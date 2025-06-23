ЄС виконав постачання боєприпасів в Україну на 80%

Наразі постачання боєприпасів в Україну від Євросоюзу виконано на 80%, повідомила 24 червня глава європейської дипломатичної служби Кая Каллас. За її словами, із запланованих двох мільйонів артилерійських снарядів у 2025 році Україна вже отримала близько 1,6 млн. Про це повідомляє Укрінформ.

📢 «Ми виконали 80% нашого зобов’язання з постачання боєприпасів в Україну. Це важливий показник довіри та підтримки наших партнерів у Києві», — заявила Каллас, виступаючи перед учасниками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

Глава дипломатії вказала, що, попри фокус на кризі в Ірані та на Близькому Сході, не можна забувати про щоденні обстріли українських міст.

📢 «Навіть попри те, що вся увага зараз прикута до того, що відбувається в Ірані й на Близькому Сході, у Києві щодня гинуть люди, тому що росія продовжує бомбардування. Ми маємо зберігати тиск на росію. Саме тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні забезпечити військову підтримку для України», — підкреслила Каллас.

☝️ Нагадаємо, країни ЄС погодили створення фонду позик на €150 млрд, котрий дозволить державам-членам брати кредити у Брюсселя для закупівлі озброєння через спільні тендери.

👉 Також було повідомлено, що в понеділок, 23 червня, Європейський Союз (ЄС) і Канада офіційно підпишуть угоду про оборонне партнерство. Вона має започаткувати більш тісну координацію дій у галузі безпеки та спільних закупівель озброєння.