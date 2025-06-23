ЄС і Канада підписують угоду про оборонне партнерство

У понеділок, 23 червня, Європейський Союз і Канада офіційно підпишуть угоду про оборонне партнерство. Вона має започаткувати більш тісну координацію дій у галузі безпеки та спільних закупівель озброєння. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя у неділю ввечері з метою участі в низці зустрічей із керівництвом ЄС. Одним із головних завдань канадської делегації є забезпечення участі Канади в SAFE — оборонному фонді Європейського Союзу обсягом 150 мільярдів євро, створеному для прискорення закупівель військової продукції.

За даними канадського уряду, нова угода про оборонне партнерство ЄС і Канади відкриває доступ до спільних проєктів у сфері виробництва боєприпасів, а також спрощує кооперацію щодо закупівлі складних оборонних систем.

📢 «Ми бачимо реальну можливість зробити закупівлі швидшими, ефективнішими та дешевшими. Це партнерство – важливий крок до зміцнення оборонної взаємодії між Канадою та ЄС», — зазначають у канадській урядовій делегації.

Очікується, що під час перебування в Брюсселі Карні зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери планують підписати спільну заяву, в якій буде детально викладено напрямки подальшої співпраці на наступні роки.

☝️ Участь Канади в SAFE — це перший крок до долучення до ширшої ініціативи ReArm, загальна вартість якої становить 800 мільярдів євро. Хоча Канада не зможе користуватися кредитними програмами ЄС, вона отримає право укладати спільні угоди з державами-членами і реалізовувати контракти в рамках проєктів безпеки.

Участь в SAFE відкриває нові ринки для канадських оборонних компаній. Також це може стати серйозним стратегічним здобутком для Оттави в умовах глобальної військово-політичної нестабільності.

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👉 Також було повідомлено, що прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба ухвалив рішення не брати участі в саміті НАТО в Гаазі.