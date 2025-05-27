SAFE: ЄС схвалив 150 млрд євро на безпеку та оборону

Європейська Рада офіційно затвердила створення інструменту Безпека і оборона для Європи – SAFE (Security and Defence for Europe). Це стане першою масштабною оборонною інвестиційною програмою в історії Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Європейської ради у вівторок, 27 травня.

Ініціатива передбачає залучення до 150 мільярдів євро, які будуть спрямовані на масштабні та термінові інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Це дозволить зміцнити виробничі потужності, покращити доступ до необхідного обладнання в кризових ситуаціях та усунути критичні прогалини в оборонних можливостях країн-членів.

📢 «Ми ухвалили першу масштабну оборонну інвестиційну програму на рівні ЄС вартістю 150 мільярдів євро… Це безпрецедентний інструмент, який посилить нашу обороноздатність і підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо в нашу безпеку, тим краще стримуємо тих, хто бажає нам зла», – заявив міністр у справах ЄС Польщі Адам Шлапка.

Згідно з повідомленням, SAFE передбачає надання довгострокових кредитів за вигідними ставками. Кошти будуть розподілятися між зацікавленими державами-членами за умови подання національних оборонних планів. Отримані кредити повертатимуть країни-бенефіціари протягом визначених термінів.

Окремо наголошується, що Україна буде залучена до програми SAFE з самого початку. Наша країна розглядатиметься на тих самих умовах, що і держави-члени ЄС, що відкриває нові можливості для української оборонної промисловості.

📌 SAFE має стати частиною глобального переоснащення збройних сил Європи, що триває на тлі повномасштабної війни росії проти України, а також закликів з боку президента США Дональда Трампа до європейців більше інвестувати у власну безпеку.

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що ЄС погодив створення фонду позик на 150 мільярдів євро. Він дозволить державам-членам брати кредити у Брюсселя для закупівлі озброєнь через спільні тендери.