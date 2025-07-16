Середа, 16 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

ЄС готує відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС готує відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

Європейський Союз готується до рішучих дій щодо Ірану, якщо до кінця серпня Тегеран не продемонструє реального зниження ядерної активності. Про це 15 липня заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує британське видання The Guardian.

📢 «Ми маємо всі підстави для поновлення санкцій, які передбачають глобальне ембарго на постачання зброї, обмеження фінансових операцій та заборону на передання Ірану ядерного обладнання», — наголосив Барро.

За його словами, Франція разом із партнерами в ЄС, зокрема Німеччиною та Великою Британією, вважає повернення до режиму санкцій обґрунтованим і необхідним у разі відсутності конструктивних кроків з боку іранського керівництва.

📌 Нагадаємо, ці обмеження діяли до 2015 року, коли після досягнення багатосторонньої «ядерної угоди» (JCPOA) їх було тимчасово знято. Однак з того часу ситуація суттєво ускладнилась. Особливо, після виходу США з угоди у 2018 році за рішенням тодішнього президента Дональда Трампа.

⚠️ Барро застеріг, що в разі відсутності перевіряльних зобов’язань з боку Ірану, процес поновлення санкцій стартує до кінця серпня. Очікується, що остаточне рішення про відновлення обмежень може бути ухвалене до 15 жовтня.

💠 Європейські країни, які залишаються підписантами угоди, розраховують, що така позиція дозволить їм посилити тиск на Іран у переговорах. Це також демонструє спільну позицію щодо неприпустимості розширення іранської ядерної програми.

Тим часом, Сполучені Штати, що відновили спроби прямого діалогу з Тегераном, наразі не демонструють активності у переговорах.

Іран, у свою чергу, заявив про готовність до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але наголосив, що ця взаємодія відбуватиметься «в новому форматі» — після атак, які Тегеран пов’язує з Ізраїлем та США.

👉 Також повідомлялось, що Ірану вдалося зберегти частину своїх запасів збагаченого урану після нещодавніх ударів по ядерній інфраструктурі.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Білоруський Мі-24 збив російський ударний дрон, що прямував в Україну

ПОДІЇ

Нотатки під час саміту: звільнено перекладачку Єврокомісії

ПОЛІТИКА

110 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Новопавлівському напрямках

ПОДІЇ

Масштабна хвиля пожеж у Миколаївській області: 57 займань за добу, одне – через обстріл

ПОДІЇ

ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет

ВІЙНА

Данія надасть Україні супутниковий зв’язок через агентство ЄС

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: 148 бойових зіткнень, ворог залучиа для ураження 1218 дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Держдепі США готують масові скорочення

ПОЛІТИКА

Комітет Сенату США схвалив фінансування безпеки України

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"