ЄС готує відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

Європейський Союз готується до рішучих дій щодо Ірану, якщо до кінця серпня Тегеран не продемонструє реального зниження ядерної активності. Про це 15 липня заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує британське видання The Guardian.

📢 «Ми маємо всі підстави для поновлення санкцій, які передбачають глобальне ембарго на постачання зброї, обмеження фінансових операцій та заборону на передання Ірану ядерного обладнання», — наголосив Барро.

За його словами, Франція разом із партнерами в ЄС, зокрема Німеччиною та Великою Британією, вважає повернення до режиму санкцій обґрунтованим і необхідним у разі відсутності конструктивних кроків з боку іранського керівництва.

📌 Нагадаємо, ці обмеження діяли до 2015 року, коли після досягнення багатосторонньої «ядерної угоди» (JCPOA) їх було тимчасово знято. Однак з того часу ситуація суттєво ускладнилась. Особливо, після виходу США з угоди у 2018 році за рішенням тодішнього президента Дональда Трампа.

⚠️ Барро застеріг, що в разі відсутності перевіряльних зобов’язань з боку Ірану, процес поновлення санкцій стартує до кінця серпня. Очікується, що остаточне рішення про відновлення обмежень може бути ухвалене до 15 жовтня.

💠 Європейські країни, які залишаються підписантами угоди, розраховують, що така позиція дозволить їм посилити тиск на Іран у переговорах. Це також демонструє спільну позицію щодо неприпустимості розширення іранської ядерної програми.

Тим часом, Сполучені Штати, що відновили спроби прямого діалогу з Тегераном, наразі не демонструють активності у переговорах.

Іран, у свою чергу, заявив про готовність до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але наголосив, що ця взаємодія відбуватиметься «в новому форматі» — після атак, які Тегеран пов’язує з Ізраїлем та США.

👉 Також повідомлялось, що Ірану вдалося зберегти частину своїх запасів збагаченого урану після нещодавніх ударів по ядерній інфраструктурі.