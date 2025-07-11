Частина іранського урану збереглася після атак – ЗМІ

Ірану вдалося зберегти частину своїх запасів збагаченого урану після нещодавніх ударів по ядерній інфраструктурі. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в ізраїльській розвідці.

☝️ За словами одного з високопоставлених ізраїльських чиновників, деякі підземні сховища з ураном, збагаченим майже до рівня, достатнього для створення ядерної бомби, не постраждали під час атак США та Ізраїлю минулого місяця. Ці матеріали, ймовірно, досі доступні для використання іранськими інженерами-ядерниками.

Чиновник також повідомив, що Іран наприкінці 2023 року активізував секретний проєкт зі створення ядерної зброї. Саме ці дії Тегерану, на думку розвідки, і стали причиною, чому Ізраїль розпочав підготовку до можливої війни проти Ірану.

Активність у сфері ядерної розробки, за даними джерела, посилилася після ліквідації лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Тоді успішну операцію зі знищення також провели ВПС Ізраїлю.

Відразу після тих подій, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу розпочав підготовку до удару по Ірану. Повідомляється, що це відбулось би незалежно від того, чи буде така операція підтримана Сполученими Штатами.

Раніше західні ЗМІ вже повідомляли, що Ізраїль розглядає можливість відновлення війни з Іраном, якщо той повернеться до реалізації своєї ядерної програми.

👉 Також відомо, що Ісламська Республіка Іран звернулась до Організації Об’єднаних Націй (ООН) із закликом офіційно засудити Сполучені Штати Америки та Ізраїль за розв’язання так званої «12-денної війни».