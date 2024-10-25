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СПОРТ

Магучіх – офіційно світова рекордсменка зі стрибків у висоту

Денис Молотов
Денис Молотов
Магучіх – офіційно світова рекордсменка зі стрибків у висоту

Лише вчора, 24 жовтня, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) офіційно підтвердила рекорд, встановлений українською спортсменкою Ярославою Магучіх ще влітку.

На етапі Діамантової ліги, що проходив у Парижі 8 липня, 23-річна легкоатлетка з України здійснила стрибок на висоту 2,10 метра з першої спроби, чим встановила новий світовий рекорд.

Того дня Магучіх завершила основні змагання з результатом 2,03 метра, однак продовжила боротьбу й піднялася до нових висот. Спершу, підкоривши 2,07 метра, Ярослава оновила свої особистий та національний рекорди, які вже належали їй, а потім — з першої ж спроби — взяла 2,10 метра, встановивши новий світовий показник.

Досягнення Магучіх перевершило попередній світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Він утримувався з 1987 року після результату болгарської спортсменки Стефки Костадінової на висоті 2,09 метра.

Ще у грудні 2023 року Національний олімпійський комітет України визнав Ярославу найкращою спортсменкою року.

Водночас 24 жовтня стало відомо, що Магучіх вирішила відкласти своє весілля з коханим Назаром Степановим. За словами Ярослави, проведення церемонії у час повномасштабної війни, розв’язаної росією, наразі неможливе.

☝️ Також раніше було повідомлено, що українська легкоатлетка Ганна Шевчук у суботу, 19 жовтня, встановила новий рекорд України зі спортивної ходьби.

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