Японія відновила роботу найбільшої у світі АЕС Касівадзакі-Каріва

Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції АЕС Касівадзакі-Каріва, розташованої на північний захід від Токіо. Це перший запуск реактора на цій станції після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році, яка призвела до тимчасового зупинення всієї ядерної енергетики країни. Про це повідомляє BBC.

Шостий реактор станції було введено в дію після добового відтермінування, спричиненого несправністю системи сигналізації. Очікується, що комерційна експлуатація реактора розпочнеться вже наступного місяця.

☝️ За наявними планами, сьомий реактор АЕС Касівадзакі-Каріва можуть знову ввести в експлуатацію у 2030 році, тоді як решту п’ять реакторів розглядають для поступового виведення з експлуатації.

До катастрофи на Фукусімі атомна енергетика забезпечувала майже 30% виробництва електроенергії в Японії, а уряд мав намір збільшити цю частку до 50% до 2030 року. Після аварії всі 54 ядерні реактори країни були зупинені через ризики радіаційного забруднення та вимоги до посилення безпеки.

У межах поетапного відновлення галузі з 2015 року в Японії запустили 15 із 33 реакторів, які були визнані придатними до експлуатації. При цьому АЕС Касівадзакі-Каріва стала першою атомною електростанцією компанії Tokyo Electric Power, що відновила роботу після тривалої перерви.

Згідно з оновленим енергетичним планом країни, до 2040 року атомна енергетика має забезпечувати близько 20% потреб Японії в електроенергії.

Занепокоєння мешканців країни👇

Водночас попри посилені стандарти безпеки, серед місцевих мешканців зберігається занепокоєння. У грудні 2025 року сотні протестувальників зібралися біля будівлі префектури Ніїгата, де розташована станція, вимагаючи додаткових гарантій безпеки.

Експерти наголошують, що чинні заходи захисту переважно орієнтовані на сценарії, подібні до подій 2011 року, і можуть не враховувати нові ризики, пов’язані зі зміною клімату або можливими потужнішими землетрусами у майбутньому.

Нещодавно губернатор префектури Ніїгата Хідеє Ханадзумі офіційно схвалив перезапуск двох реакторів найбільшої у світі АЕС Касівадзакі-Каріва.

Також раніше японський наглядовий орган у сфері ядерної енергетики повідомив, що один із реакторів на АЕС Цуруга не пройшов перевірку безпеки. Таким чином, він не може бути перезапущений найближчим часом.

⚠️ Запорізька АЕС (ЗАЕС) знову отримала можливість посилити енергетичну безпеку. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач. Вона з’єднує атомну станцію з об’єднаною енергосистемою України.