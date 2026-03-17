Гуманітарні ініціативи: підтримка ВПО у Києві та Дніпрі

Денис Молотов
Гуманітарні ініціативи: підтримка ВПО у Києві та Дніпрі
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 17.03.2026

Гуманітарна підтримка ВПО залишається одним із ключових напрямів роботи соціальних служб та благодійних організацій, повідомила Луганська ОВА у вівторок, 17 березня.

Про це зазначила директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Волошина.

📢 «За останні місяці ми посилили діяльність органів соціального захисту у напрямі взаємодії із благодійними організаціями. Потреба в допомозі в луганців є постійно. Важливо своєчасно вирішувати поточні і найболючіші питання. Таким чином і намагаємося координувати роботу з донорами», – зазначила вона.

☝️ У межах цієї роботи переселенці отримують як базову допомогу, так і засоби для автономного проживання. Зокрема, у місті Дніпро мешканців модульного містечка забезпечили генератором, засобами гігієни, постільною білизною та ковдрами.

У Київ 100 внутрішньо переміщених осіб отримали гуманітарні набори, до яких увійшли павербанки, термоси, ліхтарі, портативні пічки з газовими балонами та спальні мішки.

📌 До надання цієї допомоги долучилися представники Ukraine2Power.

Окрім цього, у межах підтримки оборонного сектору Силам оборони України передали потужний генератор.

👉 Також нагадаємо, що допомога від Лисичанської громади у 2026 році вже перевищила 1,2 млн гривень, які спрямували на підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах.

