Готується новий раунд переговорів за участі США, Британії, Німеччини та Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нині відбувається активна підготовка до нового раунду переговорів з ключовими західними партнерами. Йдеться про консультації між США, Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо шляхів врегулювання війни росії проти України. Про це глава МЗС повідомив у коментарі LIGA.net у четвер, 1 травня.

За словами Сибіги, майбутня зустріч стане продовженням попередніх перемовин, що вже відбувались у Парижі та Лондоні за участі США, Британії, Німеччини й Франції.

📢 «І безумовно, що наступним кроком буде чергова зустріч у такому форматі. Зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення», — повідомив він.

Очільник МЗС також згадав недавню зустріч шостого президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані.

📢 «Це справді була зустріч з якісно новими елементами», — охарактеризував її Сибіга, додавши, що вона була «дуже змістовною та цінною».

☝️ За його словами, важливим етапом є необхідність посиленого тиску на російську федерацію, щоби добитися реакції на пропозицію щодо безумовного перемир’я на суші, в повітрі та на морі.

📢 «Україна цю пропозицію прийняла», — наголосив глава МЗС.

☝️ Нагадаємо, раніше Державний департамент США повторив попередження про можливість виходу Вашингтона з переговорного процесу. Це станеться, якщо сторони не досягнуть реального прогресу щодо припинення бойових дій.

📌 Також було повідомлено, що під час нещодавніх переговорів у Лондоні українська та американська делегації узгодили перелік із 22 «конкретних дій». Вони можуть бути використані як основа для потенційного врегулювання війни.