Четвер, 1 Травня, 2025
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Готується новий раунд переговорів за участі США, Британії, Німеччини та Франції

Денис Молотов
Денис Молотов
Готується новий раунд переговорів за участі США, Британії, Німеччини та Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нині відбувається активна підготовка до нового раунду переговорів з ключовими західними партнерами. Йдеться про консультації між США, Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо шляхів врегулювання війни росії проти України. Про це глава МЗС повідомив у коментарі LIGA.net у четвер, 1 травня.

За словами Сибіги, майбутня зустріч стане продовженням попередніх перемовин, що вже відбувались у Парижі та Лондоні за участі США, Британії, Німеччини й Франції.

📢 «І безумовно, що наступним кроком буде чергова зустріч у такому форматі. Зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення», — повідомив він.

Очільник МЗС також згадав недавню зустріч шостого президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані.

📢 «Це справді була зустріч з якісно новими елементами», — охарактеризував її Сибіга, додавши, що вона була «дуже змістовною та цінною».

☝️ За його словами, важливим етапом є необхідність посиленого тиску на російську федерацію, щоби добитися реакції на пропозицію щодо безумовного перемир’я на суші, в повітрі та на морі.

📢 «Україна цю пропозицію прийняла», — наголосив глава МЗС.

☝️ Нагадаємо, раніше Державний департамент США повторив попередження про можливість виходу Вашингтона з переговорного процесу. Це станеться, якщо сторони не досягнуть реального прогресу щодо припинення бойових дій.

📌 Також було повідомлено, що під час нещодавніх переговорів у Лондоні українська та американська делегації узгодили перелік із 22 «конкретних дій». Вони можуть бути використані як основа для потенційного врегулювання війни.

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