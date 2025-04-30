Середа, 30 Квітня, 2025
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США та Україна узгодили конкретні дії для врегулювання війни — Келлог

Денис Молотов
Денис Молотов
США та Україна узгодили конкретні дії для врегулювання війни —Келлог

Під час нещодавніх переговорів у Лондоні українська та американська делегації узгодили перелік із 22 «конкретних дій», які можуть бути використані як основа для потенційного врегулювання війни. Про це повідомив спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Келлога, результатом зустрічі стало укладання так званого «термінологічного листа». Цей документ, за оцінками сторін, містить низку чітких пропозицій, які обговорювались під час важких та прямих перемовин.

📢 «Ми запропонували 22 дуже конкретні дії. І після дуже відвертих, щирих і важких дискусій з українцями, ми вважаємо, що перебуваємо в дуже хорошій позиції. Вони не всі їм сподобалися, але нікому не сподобається остаточна позиція, з якою ви прийдете до них. Це нормально, коли ви ведете будь-які переговори. Але я думаю, що ми в досить з ними в хорошому становищі», — зазначив він.

За підсумками переговорів, Україна висловила готовність працювати над погодженими пунктами. Тепер, за словами Келлога, справа за росією.

📢 «Ми маємо одну сторону. Тепер потрібно підійти з іншого боку — з боку путіна. І я думаю, що ми вже близько. Це останні 100 ярдів до мети. Найважчі», — наголосив він, порівнявши переговорний процес із марафоном, де найскладнішою є остання миля.

Келлог також прокоментував ситуацію на фронті, заявивши, що за останні півтора року росія не досягла «жодних серйозних успіхів», і її заяви про перемогу не відповідають дійсності.

📢 «Коли рф каже, що перемагає, це не так», — підкреслив американський посадовець.

Окремо він звернув увагу на активізацію підтримки України з боку європейських країн. За його словами, європейські партнери готові суттєво посилити допомогу в разі потреби.

📢 «Вони дійсно готові зараз посилити, якщо буде потрібно, підтримку України. Отже, це патова ситуація. Ніхто не виграє цю війну військовим шляхом. Це буде зроблено за допомогою дипломатії. І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють від минулого тижня, і я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти», — підсумував Келлог.

☝️ Раніше він назвав абсурдною ідею триденного перемир’я, яку озвучив володимир путін. На його думку, США підтримують лише довгострокове припинення вогню.

Тим часом у кремлі вже дали зрозуміти, що не мають наміру погоджуватись на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо 30-денного перемир’я. Речник дмитро пєсков вказав на наявність «нюансів», які, на його думку, унеможливлюють тривалу паузу в бойових діях.

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