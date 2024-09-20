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ПОЛІТИКА

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

20 вересня до Києва прибула глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, про що вона повідомила у своєму X (колишній Twitter). Вона зазначила, що це вже її восьмий візит до України. Візит відбувається напередодні опалювального сезону, коли росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

📢 «Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру», – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також заявила, що країни ЄС продовжать підтримувати Україну в її прагненнях, особливо в підготовці до зими.

📢 «Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7», – додала вона.

Варто зазначити, що Євросоюз планує виділити Україні 160 мільйонів євро для посилення енергетичної безпеки перед зимовим періодом. Крім того, ЄС надасть допомогу у ремонті об’єктів енергетичної інфраструктури, які забезпечують близько 15% потреб країни.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що країни, які ведуть незаконні війни, як-от росія в Україні, – мають бути виключені з Ради безпеки ООН.

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