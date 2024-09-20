Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

20 вересня до Києва прибула глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, про що вона повідомила у своєму X (колишній Twitter). Вона зазначила, що це вже її восьмий візит до України. Візит відбувається напередодні опалювального сезону, коли росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

📢 «Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру», – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також заявила, що країни ЄС продовжать підтримувати Україну в її прагненнях, особливо в підготовці до зими.

📢 «Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7», – додала вона.

Варто зазначити, що Євросоюз планує виділити Україні 160 мільйонів євро для посилення енергетичної безпеки перед зимовим періодом. Крім того, ЄС надасть допомогу у ремонті об’єктів енергетичної інфраструктури, які забезпечують близько 15% потреб країни.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що країни, які ведуть незаконні війни, як-от росія в Україні, – мають бути виключені з Ради безпеки ООН.